Adnet e Patrícia Cardoso celebram nas redes sociais o nascimento da filha

Alice Cardoso Adnet, filha de Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso, chegou ao mundo na madrugada deste domingo (6) em um hospital do Rio de Janeiro. A pequena nasceu por meio de um parto normal.

Patrícia deu entrada no hospital junto de Adnet na tarde de ontem (5) e já postou na manhã de hoje que tanto ela como a bebê passam bem. “Alice nasceu, puro amor. Estamos ótimas”, escreveu a atriz, que deu à luz na 40ª semana de gestação.

O ator e roteirista também usou as redes sociais para celebrar a chegada da filha e sua paternidade com uma foto do seu braço carimbado com o pé de Alice.

Veja as homenagens do casal, que está junto há 3 anos, para a primogênita!

