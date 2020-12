Família Real sofre com perdas de membros queridos em duas semanas

Rainha Elizabeth teve que se despedir de um companheiro especial: o seu cachorrinho Vulcan, que passou a pandemia com a monarca e o príncipe Philip no Castelo de Windsor. Vulan era um dorgi com a mistura de corgi e dachshund. A informação foi divulgada pelo site da People.

No marcante retrato do aniversário de 90 anos de Betinha, o cão aparecia ao lado dos outros três pets dela. Com a partida de Vulcan, ela fica agora com o único parceiro canino, que se chama Candy.

Com uma relação forte pelos corgis, a rainha já afirmou anteriormente que não quer ter mais cachorros para evitar tropeços nos animais e também deixá-los sozinhos quando falecer.

Há duas semanas do falecimento de Vulcan, príncipe William e Kate Middleton também informaram a morte do cachorro da família, que era um cocker spaniel, o Lupo.

O cão chegou à casa dos duques de Cambridge em 2012, um ano antes do nascimento do primeiro filho do casal, o príncipe George. O animal também ajudou em um momento familiar delicado, quando William precisou viajar por seis semanas para as Ilhas Malvinas.

Continua após a publicidade

“Com muita tristeza no último fim de semana nosso querido cachorro Lupo faleceu. Ele tem estado no coração de nossa família nos últimos nove anos e vamos sentir muito a sua falta. – W & C ”, pontuou o casal.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo