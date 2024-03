9 celebridades internacionais que usaram marcas brasileiras

Você sabia que Justin Bieber, Demi Lovato, até Beyoncé têm algo em comum quando o assunto é moda? Todos eles colecionam em seus closets roupas criadas no Brasil. O fenômeno representa a internacionalização e o reconhecimento merecido das nossas etiquetas também em solo internacional, um motivo para celebrar. Pensando nisso, este Roube o Look relembra grandes celebridades internacionais que usaram marcas brasileiras!

Justin Bieber veste Farm

Justin Bieber elegeu um casaco da FARM Rio para um jantar em 25 de janeiro. A jaqueta Red Forest Reversible apresenta detalhes em bouclé e crochê estilo colcha da vovó e está à venda no site internacional da marca carioca.

As estampas coloridas e inconfundíveis da Farm mostram a valorização da estética brasileira no processo de criação. Essa característica é responsável por trazer peças autênticas ao mercado e, assim, conquistar tantos famosos.

“Quando a FARM nasceu, em 1997 na Babilônia Feira Hype, meu desejo era colorir as meninas do Rio. Duas décadas e meia depois, a vontade de seguir enfeitando meninas e meninos de todas as idades, não apenas do Rio, mas agora de todo Brasil e do mundo, me move além-mar”, disse Kátia Barros, sócia-fundadora e diretora criativa da marca.

Millie Bobby Brown usa salto da Schutz

Quando o assunto é sapato, a Schutz está entre as marcas brasileiras de maior destaque e prestígio. Não à toa, é frequentemente escolhida mundo a fora, como na ocasião em que Millie Bobby Brown, atriz de Stranger Things, usou uma sandália de tira transparente, em 2020.

Essa internacionalização é resultado de uma trajetória que começa em 1995, quando o empresário Alexandre Birman, aos 19 anos, lança a Schutz no mercado.

Com DNA inovador, ela buscava trazer ao público brasileiro um estilo de calçados femininos que, anteriormente, ficava restrito a moda internacional.

Naomi Campbell usa biquíni de Adriana Degreas

Não há dúvidas: os biquínis produzidos no Brasil tem um quê a mais! Com designs surpreendentes e modelagens que valorizam os diferentes corpos, as marcas nacionais de beachwear costumam sair na frente.

Naomi Campbell, uma das maiores modelos de todos os tempos, apostou na peça de Adriana Degreas, famosa por suas silhuetas sofisticadas.

Camila Cabello veste Patbo

A Patbo é a única marca brasileira a desfilar na New York Fashion Week. Detalhes artesanais, franjas e silhuetas marcantes e tropicais dão destaque a uma das maiores promessas da moda nacional.

Camila Cabello optou por um vestido com top de pedraria, agora indisponível no site, mas que serve de referência para uma produção com a parte superior da marca junto a uma saia midi preta.

Hailey Bieber elege Ana Khouri

A joalheria brasileira também chama atenção no exterior. Na after party do Oscar realizada pela Vanity Fair, Hailey Bieber surgiu com o novo ear piece criado pela designer brasileira Ana Khouri.

Outras famosas que já usaram a marca são Michelle Obama, Emma Stone, Jennifer Lawrence e Rihanna também já usaram peças da marca!

Selena Gomes de Helô Rocha

O clipe da música Rare, lançado em 2020, foi uma grata surpresa aos fãs brasileiros pela aparição de Selena Gomez com um vestido rosa de tule com brilhos assinado por Helô Rocha.

Demi Lovato aposta em Artemisi

Demi Lovato elegeu a Artemisi, etiqueta criada por Mayari Jubini, que estreou ano passado na São Paulo Fashion Week, para seus shows da turnê Holy Fvck, em 2022, e no The Town 2023.

As peças foram feitas sob medida, sendo modelos exclusivos da Artemisi para a estrela.

Taylor Swift aparece com body da Farm em clipe

Temos mais apaixonados por Farm! A cantora Taylor Swift vestiu um body de lurex para seu clipe de Anti-Hero, o que fez com que a peça esgotasse em menos de 48h no site da marca.

Beyoncé veste Patbo na The Eras Tour

Em show da turnê Renaissance em Vancouver, no Canadá, em setembro do ano passado, Beyoncé trouxe o nome de uma estilista brasileira para cima do palco.

A cantora surpreendeu ao aparecer com look exclusivo da Patbo, a marca que também foi aposta de Camila Cabello.