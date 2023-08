Aos 40 anos, Laryssa Dias fala sobre autocuidado e nunca ter bebido

Assim que embarcou na casa dos 40 anos, a atriz Laryssa Dias encontrou na idade um motivo para celebrar: “É um presente continuar apreciando a vida”, disse em entrevista à CLAUDIA. Na direção contrária ao etarismo – a discriminação contra o envelhecimento –, ela se desprende do passado para provar dia após dia seu amor pelo que tem disponível agora.

Foi em nome deste amor que desde muito jovem a artista esteve atenta aos cuidados com a própria saúde, sem nunca ter consumido álcool, por exemplo. “Eu escolho, desde a adolescência, cuidar de mim. Nunca bebi, nunca fumei, sou vegetariana desde a infância. Pratico atividades físicas, faço terapia, amo dormir bem e me cerco de amor da minha família e amigos”, afirma a atriz, que já participou de Salve Jorge e Verdades Secretas. “Tento viver da maneira mais verdadeira, leve e amorosa comigo mesma”, responde.

A rotina de autocuidado certamente a preparou para lidar com essa nova fase da vida, quando a pressão estética e os preconceitos atrelados ao envelhecimento passam a se fazer mais presentes – isto de acordo com estudo de Renata Assis Vieira e Vanessa Cepellos para a FGV.

“Houve uma surpresa e uma curiosidade, afinal, é uma idade muito simbólica para a mulher, mas não dei muita atenção para o número em si. Me sinto bem e busco sempre minha melhor versão na idade que estou”, conta Laryssa.

Sua longa trajetória na busca pelo autoconhecimento e aceitação permitiu a mudança de ideia sobre algumas crenças. “Se antes pensavam que ter 40 anos significava fim de carreira, acho que hoje em dia isso acontece menos. Na verdade, vejo como o melhor momento da vida de uma pessoa porque há maturidade, repertório e também juventude. O combo perfeito! A sociedade tem aceitado melhor porque pessoas com 30, 40, 50, 60 anos ou mais estão vivendo, aprendendo e se reinventando. Vemos isso todos os dias nas redes sociais”, analisa.

Antes mesmo da idade começar a ser o foco, outras questões desconfortáveis são colocadas às mulheres, como quando perguntam se ela vai ter filhos ou casar e a pressionam para isso. A atriz, porém, não se deixa afetar.

“Não sinto pressão porque, comigo, essas questões acontecem raramente. Sempre tive muita personalidade e as pessoas com quem convivo sabem que só faço o que quero e acredito”, pontua, e completa: “eu verdadeiramente acredito que o melhor posicionamento é viver intensamente cada fase com gratidão, leveza e curiosidade sobre o momento que se está experienciando. Autocuidado mental, espiritual e físico também são importantes”.

Na soma de experiências, reflexões e escolhas que teve até aqui, Laryssa se orgulha de seguir o que acredita, sem nunca perder de vista sua própria autenticidade. Que venham muito mais pela frente!