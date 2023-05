Movimento Pró-Aging: celebre o seu reflexo e as marcas de sua história

Autocuidado. Essa palavrinha tão importante virou o centro de diversas reflexões sobre como é essencial a mulher se acolher e se cuidar. Junto a isso, discussões sobre etarismo e autoaceitação em qualquer idade também ganharam relevância.

Isso porque, ainda muito cedo, começa a corrida feminina contra o envelhecimento. Com grande influência da mídia, redes sociais e até do mercado de trabalho, a mulher, a partir dos 30, já encara a idade como um empecilho que deve ser driblado de alguma maneira. Mas, se envelhecer é natural, deveria ser uma preocupação tão grande?

É exatamente isso que questiona o movimento pró-aging, que consiste em afastar o ideal de beleza definido pela eterna juventude. O movimento nada mais é do que um incentivo ao envelhecimento saudável e consciente, aceitando o processo natural da nossa pele, cabelos e de todo o nosso corpo. Além disso, o movimento vai muito além da estética e tem foco na busca de um estilo de vida integrado, na adoção de hábitos saudáveis e, principalmente, na valorização de experiências e conhecimentos adquiridos com a idade.

Se cuidar faz parte do movimento!

As mulheres não precisam deixar de investir em procedimentos de que gostam como, por exemplo, pintar os cabelos, ter uma rotina de skincare ou fazer uso de procedimentos estéticos. Mas é preciso olhar para si com respeito e cuidado para, assim, começar a aceitar as mudanças naturais – e lindas – que vêm com o tempo, entendendo que os procedimentos e cuidados precisam ser parceiros na busca por uma autoestima boa, e não uma amarra imposta pela sociedade. Nessa caminhada, cuidados com a pele, tão importantes em qualquer idade, ganham ainda mais protagonismo. É fato que, a partir dos 30 anos, o nosso organismo já passa por mudanças. Por isso, a partir dessa idade é importante manter uma rotina de cuidados com a pele e não há nada de errado em querer minimizar olheiras, poros aparentes, rugas e linhas finas.

“Mulher de 32 anos, casada, com dois filhos e influenciadora há 11 anos. Hoje me sinto bem comigo mesma, realizada e feliz. Gosto de tudo o que tenho vivido e faço questão de cuidar de mim. Adoro fazer um skincare facial depois de um dia movimentado e acho que toda mulher deveria se permitir ter esses momentos de respiro que trazem mais leveza e bem-estar ao dia a dia”, destaca a embaixadora da marca, Raiza Marinari.

“As mudanças que o nosso organismo enfrenta com o passar do tempo são visíveis na nossa pele, que também passa a ter necessidades diferentes. Redução da produção de colágeno e ácido hialurônico, por exemplo, é comum a partir dos 30 anos de idade. É nesse período que os efeitos dessa perda começam a aparecer: piora das olheiras, textura da pele, surgimento do ‘bigode chinês’, além das linhas de expressão. Por isso, ingredientes como os peptídeos purificados, que potencializam a hidratação da pele com ação pró-colágeno e antioxidante, podem ser aliados nos cuidados com a pele nessa fase da vida”, afirma a médica dermatologista dra. Taiz Campbell (CRM SP0136527).

Linha Cetaphil Healthy Renew: sinta-se bem em seu próprio reflexo, em todos os estágios da vida

Pensando em cuidar da mulher e respeitando o envelhecimento natural, a marca Cetaphil, referência no mercado de dermocosméticos, acaba de lançar a linha Healthy Renew, que contempla quatro produtos para uma rotina diurna e noturna de skincare: solução micelar, sérum facial, sérum olhos e creme noturno.

Destinada a pessoas a partir dos 30 anos, a linha tem peptídeos purificados que promovem ação pró-colágeno e antioxidante1 e promove uma pele com aparência mais saudável em duas semanas.2 A seguir, o passo a passo que, se feito de maneira contínua, vai te proporcionar uma pele mais firme e iluminada. Pronta?

Passo 1 – limpeza

Tudo começa com a limpeza! O start na rotina é limpar a pele com a Solução Micelar Hidratante Tripla Ação Cetaphil Healthy Renew 160 ml, que promete limpeza profunda, removendo protetores solares químicos ou minerais resistentes à água,3 além de melhorar a luminosidade, firmeza e elasticidade da pele.5 O produto também proporciona uma sensação de uniformidade e suavidade na textura da pele.19

Modo de uso: aplique o produto com o auxílio de um disco de algodão. Não é necessário enxaguar. Pode ser aplicada vezes ao dia, na sua rotina diurna e também na noturna.

A Solução Micelar Hidratante Tripla Ação Cetaphil Healthy Renew 160 ml está disponível nos principais e-commerces de todo o país, como Época Cosméticos.

Passo 2 – hidratação e renovação

Depois de limpar bem a pele, invista no Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew 30 g. O produto contribui para uma pele rejuvenescida e mais saudável em duas semanas,6 além de reduzir as rugas e linhas finas.7 O grande diferencial desse produto está na combinação dos ingredientes, como os peptídeos purificados, que promovem ação pró-colágeno e antioxidante,8 niacinamida, que reduz manchas vermelhas na pele,9 e pantenol, que melhora a barreira cutânea protegendo contra a irritação.10 Ele oferece redução de 23% das rugas após quatro semanas.*

*Estudo realizado com 32 participantes.17

Além disso, vale destacar que 91% dos usuários perceberam redução das rugas após 56 dias de uso.11*

Modo de uso: aplique no rosto limpo isoladamente ou em combinação com os demais produtos da linha Cetaphil Healthy Renew. Pode ser aplicado vezes ao dia, na sua rotina diurna e também na noturna.

O Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew 30 g está disponível nos principais e-commerces de todo o país, como Época Cosméticos.

Passo 3 – foco e firmeza no olhar

A terceira etapa da sua rotina de cuidados é focada em um ponto chave: a região dos olhos, com o Sérum para Olhos Cetaphil Healthy Renew 15 g. Ele reduz rugas, linhas finas e a aparência das olheiras e dos sinais de fadiga da região dos olhos.12 74% dos usuários perceberam redução das linhas finas após 28 dias de uso.20

Modo de uso: aplique o produto ao redor da área dos olhos e massageie até que seja completamente absorvido. Pode ser aplicado 2 vezes ao dia, na sua rotina diurna e também na noturna.

O Sérum para Olhos Cetaphil Healthy Renew 15 g está disponível nos principais e-commerces de todo o país, como Época Cosméticos.

Passo 4 – revitalização durante a noite

Na rotina da noite, inclua o Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil Healthy Renew 50 g para deixar a pele mais iluminada,13 uniforme,14 macia, com menos rugas e linhas finas15 e com aspecto rejuvenescido. Ele oferece redução de 23% da aparência das linhas finas de expressão.*

*Estudo feito com 40 participantes após oito semanas de uso.18

Além disso, 97% dos usuários perceberam redução das linhas finas após 28 dias de uso.16

Modo de uso: aplique o produto todas as noites no rosto limpo, isoladamente ou em combinação com os demais produtos da linha Cetaphil Healthy Renew. Pode ser aplicado apenas na rotina noturna.

O Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil Healthy Renew 50 g está disponível nos principais e-commerces de todo o país, como Época Cosméticos.

Cetaphil Healthy Renew é uma linha de produtos democrática para se ter como aliada ao longo de toda a vida. Todos os produtos são dermatologicamente testados para minimizar os efeitos do envelhecimento saudável. Saiba mais sobre a nova família que chegou para revitalizar sua beleza. Acesse www.cetaphil.com.br.

