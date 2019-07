Angélica combina look de praia com a filha, Eva, e mostra como ela cresceu

De férias com a família na Grécia, a apresentadora Angélica encantou os seguidores ao posar ao lado da caçula, Eva, durante um passeio de barco e com os looks combinando.

A mãe apostou em um maiô rosa pink decotado sobreposto por uma saída de praia quadriculada rosa e branca, mesma estampa do maiô e da saída de praia da filha.

O registro encantou os seguidores, que notaram que Eva, de 6 anos, já está uma mocinha, além de parecer uma mistura perfeita de Angélica e Luciano Huck.

A pequena é a mais nova dos três filhos do casal de apresentadores. Eles ainda são pais de Benício, de 11 anos, e de Joaquim, de 14.

