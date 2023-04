Desfralde do bebê: como e quando realizar?

Acompanhar as mudanças dos bebês é uma das coisas mais lindas e desafiadoras da maternidade, ainda mais quando é um marco do desenvolvimento da criança, como o desfralde. Com ele, vem a alegria do pequeno estar cada vez mais independente, mas também aparecem dúvidas: é o momento certo? Como fazer? Existem dicas? Eles vão sujar calças, camas e móveis, e nem sempre vão agir como você espera, mas não precisa ser uma etapa traumática. Hoje, vamos falar tudo sobre esse assunto.

Antes de mais nada, o desfralde é o processo em que a criança deixa de usar fraldas. Começa quando ela apresenta sinais de prontidão e finaliza assim que o item deixa de ser necessário, porque elas se tornam capazes de controlar o esfíncter, que é o músculo responsável por segurar e liberar a micção e as fezes, segundo Pedro Tràva, médico especializado em pediatria pelo Instituto da Criança da USP.

Sinais de que a criança está pronta para o desfralde

Uma das maiores dificuldades dos pais é esperar e entender as pistas de que a criança está pronta para retirar as fraldas de sua rotina. “Quando houver amadurecimento neurológico e fisiológico, ela vai dar os sinais de que deseja evacuar ou urinar sem o produto, seja através do penico ou do vaso sanitário”, comenta o médico. Mas quais são as pistas? Segundo o profissional, são estas:

Imitar o comportamento dos pais ou de cuidadores

Desejar ser autônomo, insistindo em concluir tarefas sem ajuda

Andar e estar apta a sentar de modo estável sozinha

Pegar pequenos objetos

Ser capaz de dizer “não”

Entender e responder a instruções

Saber puxar as roupas para cima e para baixo

Usar palavras, expressões faciais ou movimentos que indicam a necessidade de fazer xixi e cocô

A fralda ficar seca por duas horas ou mais durante o dia

Dizer que está fazendo xixi no momento da micção, em geral nos banhos, ou falar que acabou de urinar e evacuar na fralda

Se incomodar com a fralda molhada, tentar retirar a fralda ou pedir para ser trocado

Não querer usar fraldas ou mostrar interesse em cuecas e calcinhas

Conseguir ficar parada no penico ou vaso sanitário de 3 a 5 minutos

Permanecer brincando na mesma atividade por mais de 5 minutos

Ser capaz de apontar o que deseja

Ter iniciado a comunicação, seja com palavras ou frases simples

Não apresentar atrasos nos marcos do desenvolvimento

“O papel do adulto é de guiar durante essa etapa, sem pressão ou afobação”, diz Priscilla Montes, educadora parental e pós graduanda em neurociência e desenvolvimento infantil pela PUC.

Quanto tempo costuma demorar o desfralde?

Como o processo do desfralde ocorre a partir do amadurecimento de cada criança, e cada uma possui seu tempo e seu ritmo biológico, não há um momento exato para o início e fim dele, afirma a especialista.

De acordo com as diretrizes publicadas pelas Sociedades Brasileiras de Pediatria (SBP) e Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), vale pontuar, a média atual que a criança completa o desfralde diurno é entre 36 e 39 meses, ou seja, entre três anos a três anos e três meses. Isso é uma média, o que significa que pode acontecer antes ou depois.

Regressão no processo de desfralde: tem algo de errado?

O bebê regredir em algum momento do desfralde pode gerar frustrações enormes nos pais e nas mães. “Os responsáveis se perguntam o que fizeram de errado, mas não precisam se preocupar, pois é super comum. Às vezes a criança parece estar pronta, mas não está. Coloque a fralda novamente e tenha a certeza de que em pouco tempo essa mudança vai começar para valer”, encoraja Priscilla.

As etapas do desfralde

“O desfralde consciente deve ser realizado de forma natural e livre. É uma etapa do desenvolvimento infantil que requer consciência e manifestação da própria criança. Afinal, ninguém pode decidir sobre um processo fisiológico, relacionado a maturação cognitiva e emocional, do outro”, segundo a educadora. No entanto, é função do adulto preparar o ambiente para que o bebê se desenvolva, lembra Pedro, que indica algumas forma de fazer isso:

Compre um penico e comece a colocar a criança aos poucos, em qualquer horário, para que se acostume. Faça isso por períodos curtos

Não force a retirada das fraldas

Converse com ela e dê exemplos

A alimentação do bebê deve ser rica em fibras e água, para evitar a constipação e retenção das fezes. Se ocorrer constipação, esta deve ser tratada antes de iniciar o processo

Nunca force ou ameace a criança, pois punição e castigo só atrapalham

Tenha paciência, porque acidentes fazem parte da aprendizagem e são normais nos primeiros meses

Se o treinamento e o controle não ocorrerem, devido a fatores familiares, como mudança de residência, nascimento de irmão ou recusa da criança, adie temporariamente

O papel das escolas

A maioria dos pais passam parte do dia longe de seus filhos por conta do trabalho. Na fase do desfralde, então, muitas crianças estão em escolas e creches, que pegam parcela da responsabilidade do desfralde para si, tudo combinado com os responsáveis.

Esses ambientes precisam atuar ao lado da família porque, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), autonomia, autoconhecimento e autocuidado integram as competências desenvolvidas nesse ambiente, incluindo a responsabilidade da higiene enquanto o aluno estiver ali. Oferecer vasos sanitários de diferentes tamanhos, por exemplo, é essencial para o processo. Além disso, precisam criar um ambiente tranquilo para quem não desfraldou e dar apoio às famílias através do diálogo.

Desfralde diurno x desfralde noturno

Naturalmente, o desfralde diurno vem antes do noturno, e primeiro acontece o controle de fezes e depois o de xixi. O melhor sinal para o desfralde noturno é o fato da criança acordar com a fralda seca, além disso as pistas do urinário são a redução do volume de xixi produzido à noite, ter uma bexiga continente, ou seja, com uma boa capacidade de conter o volume de líquido e possuir a sensibilidade de perceber a “bexiga cheia” e acordar para ir ao banheiro, afirma o médico. “O controle noturno da diurese [secreção de urina] ocorre, em média, um ano após o diurno, mas pode acontecer até os 5 ou 6 anos de idade”, acrescenta ele.

No verão é mais fácil

Como o desfralde depende dos sinais de prontidão e equilíbrio familiar, não existe uma época do ano certa, explica Priscilla. Basicamente, a criança precisa estar física e emocionalmente preparada e, como qualquer estágio do desenvolvimento infantil, não deve ser forçado ou acelerado, sendo que o processo depende de fatores educacionais, ambientais, sociais, familiares e psicológicos, conforme o pediatra Pedro afirma. No entanto, pode ser facilitado durante o verão, pois o clima quente deixa ela mais a vontade para usar menos roupas e fraldas.