Lavagem nasal em bebês: benefícios, como fazer e cuidados

Rinite, nariz entupido e coriza atingem crianças de todas as idades, inclusive bebês. Um método de prevenção para essa situação vem crescendo cada vez mais: a lavagem nasal. Quando bem feita, ela diminui a inflamação das vias aéreas e a formação de muco que entope o nariz, aliviando sintomas de gripes, resfriados e sinusite. Mas nem todos os pequenos vão colaborar com o processo, então como fazer? Neste texto, a Claudia traz tudo sobre o tema.

A lavagem nasal é uma forma de desobstruir os seios da face a partir da introdução de soro fisiológico no nariz. Ela permite a remoção de impurezas e melhora do processo respiratório. “É efetivo tanto para afecções agudas que apresentam aumento de muco, presença de secreção purulenta, crostas, entre outros, quanto para a melhora da qualidade de vida, facilitando a drenagem da secreção fisiológica e auxiliando na prevenção de doenças infecciosas”, segundo Pedro Tràva, médico especializado em pediatria pelo Instituto da Criança da USP.

Materiais para fazer lavagem nasal

Frascos feitos exatamente para isso são a indicação dos especialistas. “De mais fácil uso em crianças temos os de pressão positiva, como frascos, e de pressão negativa, como sprays, gotejadores, e nebulizadores”, afirma o profissional. Além disso, a limpeza nasal com soluções salinas é o tratamento mais tradicional, de simples execução, sem efeitos adversos, além de ter baixo custo.

Como fazer lavagem nasal em bebês

Na hora da limpeza, muitos pais se desesperam com o choro da criança, e, para acabar com o procedimento rapidamente, fazem pressão no dispositivo. Como as crianças têm o canal que liga o nariz até a orelha média menor e horizontal, o refluxo de líquidos para os ouvidos é facilitado. Caso a solução saia do nariz e chegue aos ouvidos, conforme o tempo passa isso pode gerar infecções – a clássica otite.

Ok, mas como fazer? De acordo com o médico, existe um passo a passo: “é importante retirar crostas e o excesso de secreções antes de injetar o líquido. Em seguida, aplicar a solução salina em temperatura ambiente por meio de aerossol ou spray nasal, posicionando suavemente a ponta do dispositivo na entrada da narina, em direção a parte lateral (oposto ao septo nasal). A cabeça deve estar inclinada para frente, e a outra narina precista estar pressionada. Feito isso, realize o mesmo procedimento do outro lado.”

Durante o processo, é importante que a boca da criança esteja aberta para evitar danos à saúde, e a hora de parar é quando a secreção fica clara.

Toda criança pode fazer lavagem nasal?

“É um hábito saudável que pode ser utilizado em todas as faixas etárias, incluindo recém-nascidos e idosos”, afirma o especialista. Mas existem algumas recomendações importantes: se for fazer a lavagem em bebês, o ideal é utilizar um aspirador nasal. Além disso, a lavagem nasal após o banho é uma indicação, já que o vapor ajuda a dissolver a secreção. Outro ponto importante é que o volume de soro fisiológico é escolhido considerando o tamanho do paciente.

Qual quantidade de soro fisiológico devo injetar?

A recomendação sobre a quantidade varia bastante, por isso consulte seu pediatra, mas entre recém-nascidos fica de 0,5 ml a 1 ml. Com o crescimento deles, pode ir para 3 ml até 5 ml.

Quantas vezes posso fazer a lavagem nasal em bebês e crianças?

O procedimento pode ser realizado diariamente, especialmente em épocas mais frias, quando infecções e alergias surgem com mais facilidade.

Pode usar descongestionante na lavagem nasal?

O descongestionante não pode ser usado sem recomendação, já que há chances de causar danos à saúde. “Apesar de oferecer um alívio rápido, ele tem absorção sistêmica e pode gerar efeitos colaterais”, lembra Pedro, que completa: “o descongestionante nasal é uma medicação e existem diversas contraindicações, principalmente para menores de 2 anos, crianças com problemas cardíacos ou que usam alguma medicação. Somente utilize com prescrição do pediatra.”

Não tenho soro fisiológico, posso usar água para fazer a lavagem nasal?

Esqueceu de comprar o produto e não quer pular o procedimento, por isso pretende usar água? Péssima ideia! A água vai gerar muito desconforto no bebê, por conta da ardência no nariz.