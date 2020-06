“Dinheiro nasce em árvore?” Livro ensina a falar de dinheiro com os filhos

Enquanto escrevia Dinheiro nasce em árvore? (Cartola), seu primeiro livro voltado para o público infantil, a educadora financeira e colunista de CLAUDIA Carol Sandler, assim como a maioria das pessoas, não fazia ideia de que estávamos prestes a encarar uma pandemia severa. “O livro foi escrito antes desse cenário, mas ele não deixa de ser um convite para os pais começarem a conversar com os filhos sobre dinheiro e de onde ele vem, porque muitos ainda acham que é uma questão de magia e não algo que está ligado ao trabalho”, diz a escritora, que também é criadora do Finanças Femininas, a maior plataforma online de educação financeira para mulheres da América Latina.

Para Carol, não privar as crianças da realidade, principalmente das mudanças que enfrentamos, é fundamental. “Mas antes disso vale ressaltar que os pais também precisam estar alinhados. Então, além do livro, também lanço nesta terça-feira, 2, um curso online de educação financeira e mentoria individual para dar insumos aos pais para essas conversas. Afinal, como você vai ensinar algo que pode nem ter aprendido? ”, questiona a jornalista.

O livro foi criado com conhecimento de causa. A protagonista de Dinheiro nasce em árvore?, Bia, é inspirada na filha da Carol, a Beatriz, de 6 anos. A escritora estendeu suas conversas com a pequena para outras crianças e pais. “Uma das maiores dificuldades que vejo entre as mães está ligada a ensinar aos filhos o valor do dinheiro. Como fazer isso sem nunca ter aprendido em casa? O livro foi pensado para ser uma forma lúdica de introduzir a conversa sobre dinheiro com as crianças”, explica.

A compra da publicação acontece através de uma campanha de crowdfunding. A versão física custa 35 reais e a digital, 20 reais. Parte do valor arrecadado será revertida para o Instituto Turma do Jiló. Além disso, há opções de pacotes na hora da compra, que incluem mentoria de educação financeira individual com a autora ou um curso online de educação financeira infantil e uma edição limitada com capas personalizadas, com direito a um desenho da criança a ser presenteada na capa, junto com a protagonista.

