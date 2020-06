Entre parques que reabrem, Disney também retornará com as atividades

Aos poucos, as atividades de grandes organizações voltam ao normal mesmo a crise do novo coronavírus não tendo passado por completo. Na semana passada, a Universal Orlando anunciou que reabriria seus parques no dia 5 desse mês.

Agora, a Disney, também em Orlando, anunciou que abrirá as portar a partir do mês de julho. O resort estava fechado desde o mês de março por causa do novo coronavírus, reabrirá com várias medidas de segurança para impedir a contaminação.

O resort da Disney planeja abrir no dia 11 de julho, e os parques Magic Kingdom e Animal Kingdom, EPCOT e o Hollywood Studios abrirão no dia 15 do mesmo mês.

Em entrevista à CNN, Bob Chapek, CEO da Disney, informou que a primeira grande mudança, é o uso de máscara dentro dos parques tanto para o elenco, quanto para os convidados. Também terá filas determinando a distância que cada um deve ficar.

Apesar das medidas de saúde e segurança, ainda não há uma porcentagem da capacidade que o parque irá operar na reabertura. “Nossos engenheiros industriais estiveram ocupados nos últimos meses, tentando descobrir como seria isso, e a capacidade com a qual abriremos está realmente um pouco abaixo do ponto em que realmente pensamos”, disse Chapek.

