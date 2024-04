5 nomes de meninos para 2024

A escolha do nome do bebê é uma das decisões mais emocionantes e importantes da jornada de gravidez, desde o significado até a história que carrega, diversos fatores entram em peso quando estamos montando nossa lista de nomes.

E seja pelo nervosismo ou pela falta de inspiração, sempre parece que nenhum nome é bom o suficiente para o mais novo integrante da família, não é mesmo? Por isso, selecionamos 5 nomes populares para meninos em 2024, baseados no ranking de nomes populares em 2023 da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, para que você possa se inspirar cada vez mais e, quem sabe, chegar ao nome perfeito para o seu bebê. Veja só:

Nomes populares para meninos

Miguel

Miguel foi um dos nomes favoritos das mamães em 2023, com 25.140 registros, além de repetir a liderança desde 2020 – será que vai se manter em 2024? O nome é derivado do herbraico (Mikha’el), que significa “quem é como Deus”, dando ao nome força e potência, além de evocar proteção e liderança.

Miguel também mantém uma herança histórica do Arcanjo Miguel, presente nas tradições religiosas judaico-cristão, conhecido por ser um guerreiro celestial e líder dos exércitos de Deus.

Gael

Gael entrou na terceira colocação de nomes mais escolhidos, com 22.822 registros no Brasil! Com origem incerta e associada a diferentes culturas, na Irlanda o nome deriva do termo “Gaedheal”, que significa “homem irlandês”. Já na França, o nome Gael é atribuído ao termo francês “gaël”, que significa generoso ou gentil.

Theo

Em quarta posição, o nome Theo conquistou o coração dos brasileiros e famílias de primeira viagem, e ainda carrega consigo um significado histórico, derivado do grego “Theos”, que significa “Deus” ou “divino”. As crianças com esse nome são frequentemente associadas a características como força, inteligência, coragem e espiritualidade, além de muitas vezes serem descritos como pessoas extremamente carismáticas e criativas.

Davi

De origem hebraica, o nome é derivado da palavra “dawid”, que significa “amado” ou “aquele que é amado”. O nome ainda é perfeito para quem está à procura de nomes bíblicos para o pequeno, sendo conhecido como o rei de Israel que derrotou o gigante Golias. Portanto, as pessoas com esse nome são comumente associadas à liderança, coragem, sabedoria e amor.

Ravi

O nome Ravi tem origem no sânscrito – antiga língua indiana – e está relacionado ao termo “ravivara”, que pode ser traduzido como “domingo” e “sol” ou “raio de sol”, carregando consigo uma ideia de luminosidade e energia. Por isso, pessoas com o nome Ravi costumam ser associadas à liderança, carisma e vitalidade.

Noah

Noah é um nome de origem hebraica, e significa descanso ou conforto, tendo uma conexão direta com a figura bíblica de Noé. Por isso, pessoas com o nome são comumente associadas à ideia de força, coragem e perseverança.

E agora chegou o momento mais aguardado, hora de escolher o favorito!

