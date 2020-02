Dieta do suco verde ajuda a secar até 5 kg

Quando vegetais e frutas são triturados, há uma quebra de suas paredes celulares, o que acelera a absorção intestinal

Foto: Dreamstime

Os especialistas recomendam comer, pelo menos, cinco tipos diferentes de vegetais verdes e frutas todos os dias para ter saúde de ferro. Mas a verdade é que nem todo mundo consegue levar essa indicação à risca. Uma maneira simples de garantir as vitaminas e os minerais desse tipo de alimentação é ingerir um suco verde.

Segundo o cirurgião cardíaco americano Mehmet Oz (médico que tem um programa chamado The Dr. Oz Show, transmitido no Brasil pelo canal FOX), quando os vegetais e as frutas são triturados há uma quebra de suas paredes celulares, o que acelera a absorção intestinal. Essa penetração maior dos micronutrientes traz uma série de benefícios para o organismo, que vai do aumento de energia e da imunidade ao emagrecimento.

O suco, aliado a um menu de baixas calorias, aumenta a taxa de metabolismo e agiliza a perda de peso. “As enzimas digestivas produzidas pelo fígado e pâncreas, necessárias para digerir e absorver os nutrientes, ativam o emagrecimento. Isso acontece porque bebidas verdes de vegetais e frutas reduzem a carga sobre esses dois órgãos, permitindo que eles foquem em suas tarefas metabólicas, como queima e produção de energia”, explica Luciana Carneiro (SP), especialista em nutrologia e medicina estética, membro da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) e da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso).

Saúde e boa forma em um gole

Smoothie verde

Ingredientes

· 2 xíc. (chá) de espinafre

· 2 copos de pepinos cortados

· 1 cabeça de aipo

· 1 col. (chá) de gengibre

· 1 porção de salsa

· 2 maçãs cortadas

· suco de 1 lima e meio limão

Modo de fazer

Bata tudo no liquidificador até desmanchar as peles e sementes.

Suco verde com maçã

Ingredientes

· 1 a 2 punhados de verduras frescas, como espinafre, acelga e salsa

· 1 pepino médio com casca

· 2 talos de aipo

· 1 a 2 col. (chá) de gengibre

· 1 maçã azeda média com casca

· suco de limão ou de lima

Modo de fazer

Tire os talos da acelga para evitar que o suco fique apimentado.bata os ingredientes no liquidificador.

Suco verde com frutas

Ingredientes

· 3 a 4 copos de acelga, espinafre e alface

· 1 banana congelada e fatiada

· 2 copos de frutas vermelhas

· 1 dente de alho sem pele

Modo de fazer

Tire os talos da acelga e bata tudo no liquidificador.

Sucos verdes costumam levar maçã entre os ingredientes

Foto: Dreamstime

Siga o cardápio e perca medidas

Com este plano alimentar de 1600 calorias diárias é possível enxugar 2,5 kg por semana e até 14 centímetros de gordura abdominal em 15 dias! Você vai reparar que o café da manhã é bem substancioso, rico em fibras. É que elas estabilizam o açúcar no sangue e mantêm a fome sob controle (aumentam os níveis do hormônio da saciedade no cérebro). Acompanhe agora o menu que a expert Luciana Carneiro preparou para você.

Segunda-feira

· Café da manhã: 1 copo de Smoothy Verde + 1 banana + 1 pão integral + 1 fatia média de queijo minas fresco

· Lanche da manhã: 1 fatia média de melão + 1 iogurte desnatado

· Almoço: 2 col. (sopa) de berinjela ensopada + 1 pires de agrião + 1 col. (sopa) de salada de legumes (varie com os seguintes itens: alface americana, rúcula, agrião, brócolis, couve-manteiga, couve-flor, beterraba, cenoura, cebolinha verde picada, salsinha, salsão) + 1 bife grelhado + 2 col. (sopa) de arroz integral

· Lanche da tarde: 1 maçã

· Jantar: 1 col. (sopa) cheia de beterraba + 3 col. (sopa) cheias de arroz integral + 2 almôndegas + 1 concha de feijão preto + 1 mamão papaia

· Lanche da noite: 1 iogurte desnatado + 2 col. (sopa) de aveia em flocos + 1 ameixa seca

Terça-feira

· Café da manhã: 1 copo de Suco Verde (escolher qualquer um) + 1 fatia de melão + 1 copo de leite desnatado + 2 col. (sopa) de aveia em flocos com passas (misturar no leite)

· Lanche da manhã: 1 maçã

· Almoço: 1 sanduíche feito com 2 fatias de pão integral, 1 fatia de blanquet de peru, 1 fatia de queijo minas, alface e tomate

· Lanche da tarde: 1 Yakult + 2 ameixas secas

· Jantar: 3 col. (sopa) de espinafre sauté + 100 g de palmito em conserva + 3 col. (sopa) de arroz integral + 2 col. (sopa) cheias de feijão branco + 1 filé médio de salmão + 1 fatia média de mamão

· Lanche da noite: 1 iogurte desnatado + 2 col. (sopa) de granola

Quarta-feira

· Café da manhã: 1 copo de Smoothie Verde + 100 g de uva + 1 fatia de pão integral + 1 fatia média de queijo minas light

· Lanche da manhã: 1 iogurte de morango light + 4 morangos

· Almoço: 3 col. (sopa) de couve-flor cozida + 2 col. (sopa) de salada de legumes + 2 col. (sopa) de aspargos em conserva + 2 col. (sopa) de arroz a grega + 1 bife + 1 fatia média de melancia

· Lanche da tarde: 2 fatias médias de mamão

· Jantar: 1 pires de alface crespa + 2 col. (sopa) de salada de legumes + 2 col. (sopa) de couve-flor cozida + 3 col. (sopa) de arroz integral + 1 porção de frango ensopado + 1 tangerina

· Lanche da noite: 1 iogurte desnatado + 1 col. (sopa) de aveia em flocos + 1 col. (sopa) de passas

Quinta-feira

· Café da manhã: 1 copo de Suco Verde (escolher) + 1 fatia de pão integral + 1 fatia média de queijo minas

· Lanche da manhã: 1 Yakult + 4 ameixas secas

· Almoço: 1 pires de brócolis cozido + 3 col. (sopa) de arroz integral + 1 porção de frango assado + 1 pote pequeno de salada de frutas

· Lanche da tarde: 1 maçã

· Jantar: 3 col. (sopa) de couve-flor cozida + 2 col. (sopa) de salada de legumes + 3 col. (sopa) de arroz integral + 1 panqueca de carne + 1 fatia média de abacaxi

· Lanche da noite: 1 iogurte desnatado + 2 col. (sopa) de granola

Sexta-feira

· Café da manhã: 1 copo de Suco Verde (escolher) + 2 fatias de mamão + 2 torradas integrais + 1 fatia média de queijo minas

· Lanche da manhã: 1 fatia média de melancia

· Almoço: 1 sanduíche feito com 2 fatias de pão integral e 1 porção de frango desfiado com mostarda + 1 maçã

· Lanche da tarde: 1 pêra

· Jantar: 2 col. (sopa) de beterraba + 2 col. (sopa) de salada de legumes + 4 col. (sopa) de arroz integral + 1 porção de frango assado + 1 fatia média de melão

· Lanche da noite: 1 iogurte desnatado + 8 morangos

Sábado

· Café da manhã: 1 copo de Smoothie Verde + 2 fatias médias de melão + 1 fatia de pão integral com dez grãos + 1 col. (sopa) de requeijão light

· Lanche da manhã: 1 iogurte desnatado

· Almoço: 3 col. (sopa) de couve-flor cozida + 2 col. (sopa) de purê de batata + 2 ovos mexidos + 1 pote pequeno de salada de frutas

· Lanche da tarde: 1 barra de cereal com aveia

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de salada de alface e tomate + 3 col. (sopa) de abóbora cozida + 3 col. (sopa) de arroz integral + 1 concha de feijão preto + 1 porção de frango assado

· Lanche da noite: 1 fatia média de mamão + 1 iogurte desnatado

Domingo

· Café da manhã: 1 copo de Suco Verde (escolher) + 8 morangos + 1 fatia de pão integral com dez grãos + 1 col. (sopa) de requeijão light

· Lanche da manhã: 1 pêra

· Almoço: 1 sanduíche feito com 1 fatia de pão integral, 2 fatias de peito de peru e 1 porção de ricota temperada

· Lanche da tarde: 1 iogurte de morango light

· Jantar: 1 prato (sobremesa) de alface crespa + 2 col. (sopa) de salada de legumes + 3 col. (sopa) de brócolis cozido + 2 escumadeiras de macarrão a bolonhesa + 1 fatia média de melancia

· Lanche da noite: 1 fatia média de mamão