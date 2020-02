Dieta da linhaça faz emagrecer 6 kg em um mês

A linhaça é rica em fibra e auxilia no

controle do peso

Foto: Dreamstime Alinhaça parece comida de passarinho, mas se engana quem não dá o real valor a essa sementinha. De pequena, ela só tem o tamanho – e seus poderes são imensos. A linhaça entrou de vez nos cardápios e dez entre dez nutricionistas a prescrevem para quem precisa emagrecer. Não foi à toa que isso aconteceu. “Ela contém uma grande quantidade de fibras, o que auxilia no controle de peso por causar sensação de saciedade”, explica a nutricionista Vanessa Mena Bado, do Grupo Ana Rosa, de Santo André (SP). Para completar, a semente ainda é rica em nutrientes importantes para a saúde e custa pouco. Um pacote de 500 gramas sai por cerca de R$ 6. Não exagere! A linhaça deve ser incluída aos poucos na alimentação, já que ela amolece muito as fezes. No início, consuma uma colher de sopa três vezes na semana. Quando seu intestino estiver adaptado, passe para uma colher por dia, depois para duas ou três. Nunca ultrapasse a quantidade de três colheres ao dia porque, em excesso, a semente da linhaça pode atrapalhar a absorção de outros nutrientes fundamentais ao organismo. Além disso, há suspeitas de que, em altas doses, a linhaça seja prejudicial ao funcionamento das nossas células. O segredo está na casca! Existem dois tipos de linhaça: a dourada e a marrom

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Há dois tipos de linhaça: a dourada e a marrom. A primeira é importada e, portanto, mais cara. Mas, do ponto de vista nutricional, ambas são iguais. Na casca dela se concentram proteínas, vitaminas e minerais. Mas, como a casca é muito dura, nosso aparelho digestivo não aproveita bem os nutrientes quando ingerimos a semente inteira. Por isso, a linhaça em forma de farinha é mais benéfica. Você pode comprá-la pronta (dê preferência à farinha estabilizada), mas, para não haver perda de nutrientes, o ideal é triturar as sementes na hora de consumir. As fibras presentes na casca diminuem a fome e estimulam o intestino a trabalhar.

Outras vantagens da linhaça!

Suas fibras ajudam a estabilizar os níveis de glicose no sangue, diz Vanessa Bado. E a linhaça ainda contém:

Ômega-3 e Ômega-6

Essas duas gorduras atuam juntas e são ótimas para o coração porque ajudam a baixar a taxa de LDL, o mau colesterol responsável pelo entupimento das artérias. E mais: o ômega-3 é anti-inflamatório, ajuda o corpo a estocar menos gordura e reduz o apetite. Em combinação com a vitamina E, presente no alimento, o ômega-3 e o ômega-6 previnem contra o envelhecimento da pele.

Lignana

Um componente que muitas pesquisas científicas têm associado a uma maior proteção contra o câncer, principalmente o de mama. Ela age de maneira semelhante ao estrogênio, um hormônio feminino. Na TPM, melhora a ansiedade e faz com que o desejo por doces, típico dessa fase, diminua.