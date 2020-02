Conheça a dieta que fez Fernanda Paes Leme perder 4 kg em 20 dias

“Costumo engordar no rosto e nos braços” diz Fernanda.

A gente vive pensando que atriz de novela está sempre magra sem fazer nenhum esforço. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, pelo menos não quando o assunto é manter a forma. Fernanda Paes Leme, por exemplo, é chocólatra assumida e sempre fez o maior esforço para manter os 50kg que pesava até que caiu em tentação: “Antes de começar a novela, eu estava no Nordeste encenando a peça Meu Ex Imaginário. Não tive como controlar: me rendi àquela culinária deliciosa e engordei 5kg”, conta a atriz. Quando voltou a São Paulo, Fernanda tomou um choque de realidade. Para viver a tenente Márcia na trama das 9, ela teria que emagrecer. “Eu precisava secar, e urgente”, lembra. A famosa, então, confou a missão ao seu endocrinologista, o médico Fabiano Serfaty. “Optei por dar um ‘susto’ no organismo dela para ativar o metabolismo: criei um cardápio com apenas 30g de carboidrato por dia”, conta o médico. Quem levou o susto, na verdade, foi Fernanda, que fcou desesperada ao saber que precisaria deixar o chocolate de lado. “A lactose é carboidrato e, por isso, seus derivados, como o chocolate e queijo, também devem ser cortados’’, explica o especialista. Mas o esforço valeu a pena: ela fcou com tudo em cima! E agora você também vai arrasar. VIVA! conseguiu a mesma dieta da atriz para você secar 5kg em um mês. Entenda todos os detalhes e fque linda como ela!

‘‘Eu estava acima do meu peso. E o pior é que costumo engordar no rosto e nos braços. Precisava de uma solução urgente”, conta Fernanda. No caso dela, a preocupação era ainda maior porque a televisão faz os atores parecerem estar até 5kg mais gordos. Disciplinada, seguiu direitinho as recomendações de seu endocrinologista: “A solução foi criar uma dieta dividida em duas fases. Na primeira, um cardápio com menos de 30g de carboidrato por dia, que valorizasse as proteínas magras e as gorduras boas. E, na segunda, retomar o carboidrato complexo, priorizando alimentos integrais, que são mais saudáveis”, conta Serfaty. Dito e feito: após três semanas seguindo o cardápio da primeira fase, Fernanda emagreceu 4kg. Na segunda fase, ela secou mais 1kg em uma semana. “O resultado foi incrível, conquistei um corpo mais magro e saudável”, comemora.