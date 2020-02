Cinco shakes que ajudam a emagrecer

Prepare os shakes e reduza o apetite

Foto: Dreamstime

Experimente estas receitas caseiras e perca peso com saúde. Mas lembre-se: os shakes não substituem as refeições, apenas tiram o apetite e você come menos. Esta dieta pode ser feita até que você atinja o peso ideal.

Shake 1: Café da manhã

Ingredientes

– 4 col. (sopa) de gelatina diet de morango

– 2 morangos

– 2 col. (sopa) de superfarinha

– 1 copo de leite desnatado

Modo de preparo

Bata tudo e beba antes do café da manhã.

Shake 2: Lanche da manhã



Ingredientes

– 2 col. (sopa) de gelatina de limão

– 1 kiwi

– 2 folhas de hortelã

– 1 col. (sopa) de suco de limão

– 1 copo de leite de soja

Modo de preparo

Bata tudo e beba. Se der fome, coma uma fruta!

Shake 3: Almoço



Ingredientes

– 2 col. (sopa) de superfarinha

– 1 copo de leite de soja

– 1 fatia de mamão

– 2 col. (sopa) de gelatina de morango

Modo de preparo

Bata tudo e tome 20 minutos antes de almoçar.

Shake 4: Lanche da tarde



Ingredientes

– 1 copo de leite de soja

– 2 col. (sopa) de polpa de maracujá

– 1 col. (sopa) de polpa de abacaxi ou 1 fatia da fruta

– 2 col. (sopa) de gelatina diet de limão

Modo de preparo

Bata tudo e beba. Se der fome, coma gelatina diet.

Shake 5: Jantar



Ingredientes

– 1 copo de água de coco

– 2 col. (sopa) de gelatina diet de limão

– 2 folhas de hortelã

– 2 col. (sopa) de polpa de acerola

– 2 col. (sopa) de superfarinha

– 1 copo de leite de soja

Modo de preparo

Bata tudo e tome 20 minutos antes de jantar.

A superfarinha potencializa o emagrecimento

Foto: Getty Images

Prepare em casa a superfarinha



Ingredientes

– 50 g de farinha de fibra de soja

– 50 g de farelo de trigo

– 50 g de pó de inulina

– 50 g de farinha de mamão papaia

– 30 g de sucralose em pó

– 50 g de farinha de ameixa

– 50 g de farinha de linhaça

– 50 g de colágeno hidrolisado em pó

– 50 g de polidextrose

– 30 g de canela em pó

– 30 g de pó de gengibre

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes (que podem ser encontrados em lojas de produtos naturais) até virar uma farinha. Guarde a mistura em um pote com tampa em local seco e arejado.