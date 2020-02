Chá que emagrece 3 kg em 10 dias

Aprenda a misturar ervas e perca

3kg em 10 dias

Foto: Dreamstime

Nada como um chazinho para esquentar o corpo em dias frios. Melhor ainda se ele acabar com a retenção de líquidos, reduzir o apetite e ajudar a emagrecer! Pois isso é possível.

“As ervas têm diferentes atuações no organismo: umas aceleram o metabolismo e queimam gordura; outras eliminam toxinas. Basta misturar as ervas certas para criar um chá que melhora a saúde e ajuda a perder peso”, diz a nutricionista Vivian Goldberger, do Emagrecentro, em São Paulo.

Misturas boas

Além de auxiliar no processo de emagrecimento, as ervas podem prolongar a sensação de saciedade, amenizar a fome e estimular a circulação sanguínea.

“Elas devem ser aliadas a uma alimentação saudável e a um exercício físico. Dessa forma, não tem quilinhos extras que resistam”, acrescenta Vivian.

Descubra como misturar as ervas e criar um chá que vai enxugar as suas medidas e deixar você preparada para encarar as estações mais quentes do ano.

Crie suas receitas com essas ervas!

Cavalinha, cáscara-sagrada, espinheira-santa, alecrim e capim-limão

Foto: Reprodução

Depois da pausa de uma semana, monte uma nova receita usando, no máximo, duas ervas de cada um dos grupos abaixo!

Diuréticas

Combatem a retenção de líquidos. As mais comuns são cavalinha (1), dente-de-leão, abacateiro, quebra-pedra, cabelo de milho e sabugueiro.

Digestivas

Acabam com a prisão de ventre. As ervas desse grupo são cáscara-sagrada (2), chapéu-de-couro, zedoária, hibisco, psilium e fucos (ou fuco).

Desintoxicantes

Elas eliminam as toxinas do corpo. Alfafa, bugre, salsaparrilha, chá-verde, espinheira-santa (3) e bardana estão nesse grupo.

Calmantes

Detonam aquela ansiedade que é comum em quem está de dieta. Escolha ervas como alecrim (4), capim-limão, melissa, camomila, jasmim e mulungu.

Emagrecedoras

Facilitam a eliminação de gordura. Use ervas como capim-limão (5), alfafa, cavalinha, cana-do-brejo, carqueja e graviola.