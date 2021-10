Zezé Motta e outras artistas participam da 2º Mostra Elas em Cena

Entre os dias 16 e 31 de outubro, encontros inéditos entre musicistas, compositoras e intérpretes em diálogos criativos sobre suas trajetórias de vida estão previstos na 2º Mostra Elas em Cena. O evento online gratuito busca movimentar o cenário musical através de um recorte feminista.

O Centro Cultural São Paulo sedia o evento que será transmitido gratuitamente ao público através do Youtube. A mostra conta com cinco encontros e shows, quatro oficinas e um podcast com Zezé Motta, Ná Ozzetti, Nega Duda e todas as outras artistas participantes.

O Elas em Cena foi criado e produzido por Aline Fernandes, Ana Lima e Pamela Gopi com o intuito de empoderar mulheres artistas. “Trazemos referências musicais produzidas por mulheres com diferentes histórias, dando ênfase na potência criativa em cada um destes universos singulares”, afirmou Ana Lima.

“É o que cada uma dessas artistas traz do seu lugar como mulher na música e na sociedade, e o que o diálogo entre elas pode promover e instigar, que nos interessa”, disse Pamela Gopi.

“Queremos provocar novas possibilidades de criação musical, através dos shows, e orientar o público interessado por meio das oficinas”, completou Aline Fernandes.

A união de mulheres potentes já está em andamento com o podcast Esquenta Elas em Cena. Em cada episódio, os ouvintes escutam as idealizadoras da mostra em conversas repletas de criatividade com as convidadas sobre suas trajetórias e referências.

Nos dias 16 e 23 de outubro, o evento também vai oferecer oficinas ministradas pelas artistas participantes. Oficina de Canto: Cantadeiras Urbanas, por Clarianas; Samba de Roda do Recôncavo, por Nega Duda; Os Cantos Populares da Espanha, por Irene Atienza; e Canto do meu Norte, por Patrícia Bastos.

A terceira etapa da mostra começa no dia 27 de outubro com Ná Ozzetti, uma das principais representantes da Vanguarda de São Paulo, abrindo os shows em um encontro com Patrícia Bastos, compositora, cantora, instrumentista, poeta-escritora e produtora cultural do Amapá.

No dia seguinte, Gloria Bomfim toma o palco com seu forte, verdadeiro e intuitivo canto ancestral baiano, inspirado nas matrizes afro-brasileiras ao lado de sua conterrânea Nega Duda, uma potente sambista de roda.

A cantora, clarinetista e compositora catarinense Eva Figueiredo estrela um encontro impactante ao lado da compositora e violinista Maria Ó, que transita e flui entre diversas fronteiras, no dia 29.

Já no dia 30 do mesmo mês, a mostra será palco da atriz e cantora Zezé Motta, uma das vozes mais marcantes do teatro nacional, junto com o grupo Clarianas, formado por atrizes e cantoras que investigam a voz da mulher ancestral na música popular brasileira.

E, para finalizar o evento, a cantora e compositora espanhola Irene Atienza se apresenta com a baiana Lívia Mattos, cantautora, instrumentista e artista circense, no dia 31 de outubro.

Acesse mais informações sobre datas e horários da programação no perfil do Instagram do Elas em Cena.