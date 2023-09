Usher será a principal atração do intervalo no Super Bowl 2024

A atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2024 foi divulgada neste domingo (24), pela NFL, Roc Nation e Apple Music. Usher, cantor vencedor do Grammy, foi o escolhido. O evento está programado para acontecer em 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium, situado em Paradise, Nevada, nos arredores de Las Vegas, e terá transmissão ao vivo, como ocorre todos os anos.

“É uma honra para toda a vida finalmente riscar o Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que já viram de mim antes”, disse Usher em comunicado oficial. “Obrigado aos fãs e a todos que fizeram essa oportunidade acontecer. Vejo vocês em breve”.

Usher fará sua segunda aparição no Super Bowl, após sua colaboração com o Black Eyed Peas no show do intervalo em 2011. Desta vez, ele será o destaque principal. Atualmente, Usher está em residência em Las Vegas.

O artista tem no currículo oito prêmios Grammy e mais de 80 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Usher começou sua carreira ainda adolescente, em 1994. Desde então, ele acumulou muitos hits e podemos esperar ouvir boa parte deles no Super Bowl. Como citamos acima, a grande final da NFL acontece em 11 de fevereiro de 2024.

