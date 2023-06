Tudum 2023: confira os detalhes da programação do evento

Depois de dois anos no formato digital, o Tudum 2023 chega para agitar o final de semana dos fãs das produções originais da Netflix. Serão três dias de imersão em ativações inesquecíveis dos seus seriados e filmes favoritos, sem contar a oportunidade de conhecer de perto os ídolos que os estrelam.

A lista oficial de projetos e artistas foi divulgada no começo desta semana, por isso separamos alguns detalhes da programação para já montar o seu roteiro. Veja só:

Nomes confirmados

Uma das melhores sensações é poder ver de perto os seus ídolos no mesmo espaço que você está – e essa é uma experiência inigualável do evento. Na lista de atores e atrizes confirmados, estão Chris Hemsworth (Resgate 2), Gal Gadot (Agente Stone), Arnold Schwarzenegger (FUBAR), Henry Cavill (The Witcher), India Amarteifio (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton), Benedict Wong (Doutor Estranho) e Chase Stokes (Outer Banks). Esses e outros talentos estarão no Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, promovendo os futuros projetos da plataforma de streaming.

Uma surpresa para os fãs foi descobrir que a lista de confirmados tem mais de 50 convidados (veja abaixo):

Quem mais está na minha lista de convidados? 💥 Arnold Schwarzenegger – FUBAR

☀ Chase Stokes – Outer Banks

👪 Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley – O Problema dos 3 Corpos

🐺 Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey – The Witcher

🌙… — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 1, 2023

Caso não tenha conseguido ingresso para o evento, não se desespere! Uma novidade desta edição é que será transmitido ao vivo, do Brasil para o mundo, em uma live transmitida pelo canal do YouTube oficial da plataforma de streaming, no dia 17/5 (sábado), a partir das 17h30. No comando da transmissão, estará Maisa, anfitriã do festival desde a primeira edição e protagonista de De Volta aos 15. Ela assumirá o palco ao lado dos atores Chase Stokes e Maitreyi Ramakrishnan. O trio receberá convidados para dar aos fãs teasers e trailers inéditos de filmes e séries, anúncios especiais sobre o que está por vir na Netflix.

Ativações e experiências imersivas

Além da oportunidade de ver seus artistas favoritos, o Tudum conta com experiências imersivas de seus mais diversos projetos durante três dias no Pavilhão da Bienal. Poucas informações foram reveladas a respeito das ações, mas a Netflix adiantou que, no espaço de mais de 2 mil metros quadrados e dois andares, o público poderá curtir ativações, que vão de games a espaços decorativos, de algumas das produções como Bridgerton, Wandinha, Stranger Things, Heartstopper, Sintonia, Casamento às Cegas e De Volta aos 15, entre outras produções que foram sucesso dentre os assinantes.

Algumas marcas terão espaços que homenageiam as mais famosas séries da plataforma de streaming. A Bacio Di Latte, por exemplo, fará uma releitura da Scoops Ahoy, sorveteria icônica que aparece na segunda temporada de Stranger Things. Já a Bud Zero apresentará atividades baseadas nas séries Round 6 e Sintonia, e distribuirá a bebida em uma lata com design das séries.

Tudum: Um evento mundial para fãs

Onde: Auditório Ibirapuera (plateia externa) e transmissão ao vivo no YouTube da Netflix Brasil

Quando: 17 de junho, sábado

Horário: a partir das 17h30 (horário de Brasília) – abertura dos portões às 12h30

Tudum: Experiências imersivas

Onde: Pavilhão da Bienal (Pavilhão Ciccillo Matarazzo) | Parque Ibirapuera, São Paulo

Quando: 16, 17 e 18 de junho de 2023

Horários: 12h às 21h