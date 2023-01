Wandinha: 2ª temporada é confirmada pela Netflix

A Netflix anunciou a 2ª temporada de Wandinha nesta sexta-feira (06). A notícia chegou depois de muita especulação sobre a possibilidade da obra não receber continuação ou até mesmo de ser transferida para o Prime Video. O sucesso da série, marcado pelas 341,2 milhões de horas assistidas apenas na primeira semana, explica a renovação pouco mais de um mês após seu lançamento, que ocorreu em 24 de novembro de 2022.

Em seu primeiro projeto para a televisão, Tim Burton é responsável por dirigir a obra que apresenta a vida da primogênita do casal Addams. Com uma história recheada de mistérios e inseguranças, a primeira temporada apresenta uma Wandinha que precisa aprender a controlar sua raiva e confiar em si mesma e nos outros, enquanto resolve casos de assassinatos.

No teaser publicado pelo streaming, a personagem principal diz: “nas últimas semanas, fui perseguida, assombrada e imitada milhões de vezes na internet. Foi pura tortura. Obrigada.” Ela ainda promete que “vem mais desgraça por aí”.

Wandinha está oficialmente renovada pra a 2ª temporada. Só no MEU site. 🖤✌️ pic.twitter.com/DRV0TzgINa — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 6, 2023

Quando estreia a 2ª temporada de Wandinha?

Wandinha foi um dos maiores sucessos da Netflix no ano passado, perdendo apenas para a quarta temporada de Stranger Things no ranking de séries mais vistas de 2022. Apesar da data de estreia ainda não ter sido informada, os produtores já estão em busca de locações para as gravações.