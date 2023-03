Tomorrowland Brasil libera line-up e venda de ingressos

Quem segue música eletrônica já pode comemorar: a Tomorrowland Brasil já anunciou parte de seu line-up, e disponibiliza os ingressos para venda nesta quinta-feira (3), a partir das 10h. O festival, que será realizado dos dias 12 a 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu – SP, contará com mais de 150 dos melhores DJs do mundo, guiados pelo tema “The Reflection of Love”.

Até o momento, foram divulgados 61 nomes, entre eles Steve Aoki, Tiësto, Cat Delaers e Martin Garrix. Abaixo, você confere a lista completa:

“Estamos entusiasmados em apresentar os primeiros nomes confirmados, este é apenas o começo e temos muitas surpresas reservadas para o restante do lineup!”, afirma Debby Wilmsen, porta-voz oficial do Tomorrowland. Que completa: “Nosso objetivo é criar um ambiente mágico e único, com o melhor da dance music global, e relembrar o Brasil que o Tomorrowland é muito mais que só um festival. Mal podemos esperar para finalmente receber os fãs em Itu, nesta edição histórica no Brasil.”

Novo palco

Uma das novidades do evento em 2023 é a estreia do CORE Stage no país, onde música e natureza se encontram. Combinando luzes, cores, efeitos sonoros e tecnologia de ponta, ele promete envolver o público.

Tomorrowland Brasil 2023: Ingressos

Você pode escolher viver a experiência da Tomorrowloand Brasil comprando ingressos para todos os dias, para dias específicos ou, para aproveitar ainda mais intensamente sem sair do local, adquirir as entradas com direito ao camping DreamVille. No dia 11/10, ainda haverá uma festa de abertura oficial. Para comprar seus ingressos, clique aqui.