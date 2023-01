Tiësto faz tour do projeto alternativo VER:WEST, inédito na América Latina

Se você gosta de música eletrônica, pode comemorar: Tiësto, DJ e produtor holandês, desembarca no Brasil para apresentar o projeto alternativo VER:WEST, inédito na América Latina. Os shows acontecem neste final de semana, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, em Valinhos e no Guarujá, interior e litoral de São Paulo.

Tiësto, também conhecido como o padrinho da Electronic Dance Music (EDM), traz uma sonoridade diferente e outra direção criativa neste espetáculo. VER:WEST, lançado durante a pandemia de covid-19, em julho de 2020, explora o house melódico e progressivo.

A primeira faixa divulgada do projeto, 5 Seconds Before Sunrise, acumula mais de 10 milhões de streams globais e tem a colaboração do DJ Benny Benassi e do trio MEDUZA. A música mais recente é Elements Of a New Life, que mostra o lado mais sombrio do álbum e conta com o apoio de artistas de techno melódico, como ARTBAT.

VER:WEST faz parte do novo selo de Tiësto, a AFTR:HRS, e a apresentação deste projeto acontece especificamente no dia 22 de janeiro, no Ame Club, em Valinhos. A programação conta com participações especiais do produtor nacional Rigooni e o holandês Nox Vahn, a dupla brasileira de DJs Silver Panda, além de Silvio Soul & Scorz.

As outras datas contemplam a turnê mundial do DJ, com repertório clássico e possíveis faixas do novo disco Drive (sétimo disco de estúdio do Tiesto, que será lançado em 24 de fevereiro). Esses shows acontecem nos dias 20 e 21 de janeiro, respectivamente, no Laroc Club Valinhos, no interior de São Paulo, e no Laroc Club Guarujá, no Guarujá. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ingresse.

SERVIÇO

Tiësto estreia VER:WEST no Brasil

Onde: Ame Club

Data: 22/01/2023

Abertura do clube: 15h

Atrações convidadas: Rigooni, Nox Vahn, Silver Panda, Silvio Soul e Scorz

Endereço: Rodovia Dom Pedro I, KM 118 – 1 – Bairro dos Lopes, Valinhos, São Paulo

Informações: http://www.ame.club

Classificação etária: 18 anos

Turnê mundial 2023 do Tiësto

Quando: 20 e 21 de janeiro no Laroc Club Valinhos e 21 de janeiro no Laroc Club Guarujá

Abertura dos clubes: 15h

Laroc Club Valinhos: Rodovia Dom Pedro I, KM 118 – 1 – Bairro dos Lopes, Valinhos, São Paulo

Laroc Club Guarujá: Rodovia Ariovaldo de Almeida de Viana, S/n – Balneário Praia do Perequê, Guarujá, São Paulo

Informações: http://www.laroc.club

Classificação etária: 18 anos