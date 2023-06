Taylor Swift e brasileiros são convidados para votar no Oscar

Nesta quarta-feira, 28, foram divulgados a lista dos novos membros votantes para a premiação do Oscar. Taylor Swift e dos brasileiros Anita Rocha da Silveira e Fernando de Goes aparecem entre os convidados.

Segundo um gráfico divulgado pela própria Academia, este ano os convidados correspondem a 40% de mulheres, 34% de representantes de comunidades étnicas e raciais sub-representadas e 52% de 51 países e territórios fora dos Estados Unidos.

We’re proud to announce our newly invited members to the Academy!

Meet the Class of 2023: https://t.co/xElbKejirD pic.twitter.com/9IqEmbU6GD

— The Academy (@TheAcademy) June 28, 2023