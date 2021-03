Nesta terça-feira, 2, foi confirmado pela Netflix que a série Cidade Invisível terá uma segunda temporada. Com os atores principais Marco Pigossi e Alessandra Negrini, a trama do produtor Carlos Saldanha chegou à lista de conteúdos mais assistidos do streaming, por pelo menos um dia em 40 países, inclusive no Brasil – De acordo com a Folha de São Paulo.

A produção da nova temporada segue com a Prodigo Filmes, em parceria com a Netflix, mas ainda não foi divulgada a data de início das gravações. O enredo gira entorno de investigações policiais, conflitos humanos e mistério, com personagens inspirados no folclore brasileiro.

Saldanha diz que é uma alegria enorme ver um produto do nosso Brasil chegar a tantas partes do mundo e agradar a tantas pessoas. Foi o primeiro projeto do produto totalmente nacional, com a Prodigo Films, e é considerado a opinião dos telespectadores para os próximos capítulos da série. Carlos é conhecido por trabalhar em filmes conhecidos com A era do gelo (2002), Rio (2011), O Touro Ferdinando (2017), esse último foi indicado ao Oscar como melhor animação.

A expectativa é que na segunda temporada, a história ultrapasse os limites do Rio de Janeiro e explore o mundo invisível em outra região do País. O elenco ainda não foi confirmado, mas promete novidades, já que novos personagens podem chegar.

Nos primeiros episódios da série, foi contada a história de um policial ambiental que encontra uma conexão entre a morte de sua esposa e o surgimento de um boto cor-de-rosa em uma praia, do Rio de Janeiro. Ao longo das buscas, ele descobre um mundo oculto habitado por personagens do folclore brasileiro.

Foi esse enredo que conquistou o coração de diversos telespectadores em pouco tempo, que aguardam os próximos capítulos da trama. CLAUDIA conversou com as atrizes Alessandra Negrini e com Jéssica Cortez sobre a produção. Confira aqui a entrevista.