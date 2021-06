Betty: a série que retrata empoderamento feminino através do skate

A segunda temporada da série Betty já está disponível na plataforma HBO Go. O enredo se passa em Nova York e acompanha cinco garotas que enfrentam um período de autoconhecimento, ao mesmo tempo em que lidam com a cena do skate, dominada por homens.

Ao longo dos seis episódios da nova temporada, a história mostra os desafios habituais que uma mulher enfrenta, somado às pressões da vida adulta.

A trama foi gravada no segundo semestre de 2020, durante o isolamento social, e por isso também retrata a pandemia de Covid-19, em Nova York, e o uso de máscaras.

A atriz Moonbear Adams, que interpreta Honeybear na comédia teen, contou em entrevista a CLAUDIA sobre os desafios de gravar durante o isolamento social.

“Eu não sabia como seria o alcance, porque nunca havíamos filmado durante uma pandemia antes. Mas eu diria que tivemos um grande desafio, porque você tem que garantir que todos estejam seguros. Então isso foi muito louco”, conta a atriz. “Às vezes, eu pensava: ‘Ok, então quando devemos usar a máscara?’ ou ‘Quando não devemos usar a máscara?’ Isso foi muito confuso, mas foi interessante filmar durante uma pandemia”, completa.

Nina Moran, que vive Kirt na série, revelou como foi ver o roteiro da segunda temporada pela primeira vez. “Eu estava animada porque minha personagem está entrando em uma grande aventura nesta temporada e isso nunca aconteceu antes. Portanto, há muitas viagens, coisas assim”, explica a jovem.

Quem deu detalhes sobre o futuro do seriado foi Dede Lovelace, que vive a personagem Janay. “Espero que tenhamos uma terceira temporada. Estou procurando mais desenvolvimento de personagem porque nunca é suficiente. Eu sinto que quanto mais você entende uma personagem, quanto mais você cresce com ela, mais profundo é o vínculo e a conexão, então as pessoas ficarão tipo, ‘Oh, eu ainda consigo me relacionar com isso'”, comenta.

Inspirada no filme Skate Kitchen, que abrilhantou o Festival de Sundance, em 2018, a trama tem direção de Crystal Moselle. A segunda temporada já está disponível na HBO, confira o trailer: