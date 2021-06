Lupin, uma das séries mais vistas da Netflix, ganha continuação

Lupin, uma das séries mais vistas da Netflix, acabar de ganhar continuação. A trama, que já foi assistida por 70 milhões de assinantes no mundo todo, terá a estreia da segunda parte de sua trama nesta sexta, 11 de junho. A série está entre as mais vistas da Netflix, perdendo apenas para Bridgerton, com 82 milhões de telespectadores, e empatada com The Witcher, com 76 milhões.

O seriado francês, que traz Omar Sy no papel do protagonista Assane Diop, é um prato cheio para amantes de uma boa ação com toques de suspense. A história acompanha Assane Diop, um fã das aventuras de Arsène Lupin, personagem de Ladrão de Casaca, uma coletânea de nove histórias do escritor francês Maurice Leblanc. Assane tenta se vingar de uma família rica que cometeu uma injustiça contra seu pai. A continuação da história traz à plataforma mais cinco episódios para o público.

Em entrevista a CLAUDIA, a atriz Ludivine Sagnier, que vive a personagem Claire, contou como foi trabalhar com Omar Sy durante a produção. “O que eu gosto nele é que ele estava totalmente envolvido no projeto, desde o processo de escrita até a produção. Conversamos longamente sobre os roteiros e foi maravilhoso estar com ele no set todos os dias. Ele é uma pessoa incrivelmente alegre e acessível. O único desafio quando se está com ele é não rir!”, brinca.

Ludivine ainda conta como vê sua personagem, que é amor de longa data de Assane Diop e a mãe de seu filho, Raoul. “Ela é dona de si mesma, é ousada e não tem medo de Assane – ela até sabe como deixa-lo encurralado! Ela tem mágoa por ele não passar mais tempo com seu filho e por não cumprir suas promessas, mas ela não depende dele para ser feliz e criar seu filho”, destaca. “Eu gosto da personalidade dela e acho que eles são um casal bastante moderno. Na verdade, eu me relacionei com a dinâmica entre Claire e Assane como adolescentes e também suas versões adultas”, explica a atriz.

Clotilde Hesme, que interpreta Juliette Pellegrini – primeiro amor de Assane, e de classes sociais opostas – nos deu detalhes sobre sua relação com apersonagem.

“Ainda hoje é possível ver que crianças são impedidas de se verem porque supostamente não pertencem ao mesmo grupo social. Foi o que aconteceu com Juliette. Ela foi impedida de amar Assane”, conta. “Ela acatou o que seu pai pediu que ela fizesse por muito tempo. Assane e Juliette sempre jogaram juntos, e é possível afirmar que, se eles tivessem vivido como um casal, teriam uma vida muito agitada! Eles se divertem enfrentando desafios, mesmo os perigosos”, diz.

A artista também compartilhou como foi enfrentar a passagem de dois diretores diferentes na série. “Estávamos constantemente em pé e tínhamos que nos adaptar não apenas a várias abordagens, mas principalmente a diferentes períodos de bloqueio e filmagens sendo adiadas em 2020. Eu estava mais envolvida na ‘Parte 2’, então trabalhei principalmente com Hugo Gélin. Adorei trabalhar com ele, e foi adorável ver a bela química entre Omar e ele. Eles levavam o trabalho a sério, mas nunca levaram eles mesmos a sério – é isso que eu mais gosto no meu trabalho”, ressalta.

Antes de maratonar a segunda parte de Lupin, que tal uma espiada no trailer? Confira: