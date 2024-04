Filme com Wagner Moura estreia nos EUA no topo da bilheteria

“Guerra Civil”, filme escrito e dirigido por Alex Garland (de “A Praia” e “Não Me Abandone Jamais), e estrelado pela atriz norte-americana Kirsten Dunst juntamente com Wagner Moura, liderou as bilheterias dos EUA em seu final de semana de estreia. O longa arrecadou US$ 25,7 milhões nos primeiros dias de exibição, um feito para a produtora A24, relativamente pequena. A A24 é a mesma de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, vencedor do o Oscar de melhor filme em 2023.

“Guerra Civil” começou a ser exibido nos cinemas norte-americanos em 12 de abril e tem estreia prevista no Brasil para o dia 18 deste mês

O filme se passa em um futuro distópico, quando uma guerra civil se espalha pelos Estados Unidos, uma nação cada vez mais polarizada. Nesse cenário, um grupo de repórteres de guerra percorre o país para documentar o caos, que inclui violência nas ruas, gangues e relatos conflituosos.

Tanto Wagner Moura quanto Kirsten Dunst interpretam jornalistas. CLAUDIA entrevistou Kirsten sobre sua preparação para o longa. Você pode ler a conversa aqui.

Trailer de “Guerra Civil”

Especialistas entrevistados pela Variety afirmaram que a bilheteria alcançada pelo longa é um ótimo desempenho para um thriller distópico.

O filme custou US$ 50 milhões para ser produzido, a empreitada mais cara da A24 até agora.