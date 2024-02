6 receitas de molhos para incrementar a salada

Para quem está cansado de comer a mesma salada de sempre, os molhos para incrementar a salada podem ser a chave para transformar um preparo simples em um prato delicioso e cheio de sabor. Com apenas alguns ingredientes e um pouco de criatividade, você pode criar opções incríveis que combinam com diferentes tipos de folhas e paladares.

Desde os clássicos como mostarda e mel até opções mais criativas com frutas e especiarias, você encontra abaixo receitas de molhos perfeitos para dar um upgrade na sua salada. Confira:

6 Receitas de Molhos para Salada

1) MOLHO CAESAR

*Receita da chef Fernanda Luvezuto (@cheffernanda), cedida pela Philco

Ingredientes

Raspas de limão siciliano

100g de maionese

150g de iogurte grego

50g de mostarda de dijon

50g de parmesão ralado fino

50ml de azeite extravirgem

Croutons, camarão ou frango grelhado e bacon crocante para incrementar

Folhas de alface americana e friseé

Modo de preparo

Misturar todos os ingredientes e impulsionar com o mixer.

2) MOLHO DE IOGURTE E ERVAS

Ingredientes

1 xícara de iogurte natural integral

1/4 xícara de azeite extra virgem

1/4 xícara de ervas frescas picadas, como salsa, cebolinha, dill ou coentro

1 colher (sopa) de suco de limão fresco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um pote pequeno, misture todos os ingredientes até obter um creme homogêneo. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino a gosto. Sirva sobre a salada de sua preferência. Dica: Você pode usar iogurte grego no lugar do iogurte natural.

3) MOLHO DE MOSTARDA E MEL

*Receita da chef Fernanda Luvezuto (@cheffernanda), cedida pela Philco

Ingredientes

2 colheres (sopa) de mostarda de Dijon

2 colheres (sopa) de mel

6 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto ou de suco de ½ limão siciliano

1 xícara (chá) de azeite

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino em grãos moída na hora a gosto

Modo de preparo

Misturar todos os ingredientes e impulsionar com o mixer. Dica: Se quiser mais cremoso, adicione 100g de creme de leite de caixinha.

4) MOLHO DE TAHINE COM SHOYU

Ingredientes

1/4 xícara de tahine

1/4 xícara de água

1/4 xícara de molho shoyu

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de suco de limão fresco

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e processe até obter um creme homogêneo. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino a gosto. Sirva sobre a salada de sua preferência.

5) MOLHO PESTO

*Receita da chef Fernanda Luvezuto (@cheffernanda), cedida pela Philco

Ingredientes

1 maço de manjericão grande

50 gramas de castanha de caju ou amêndoas

50 gramas de parmesão

2 dentes de alho

Azeite a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de preparo

Misturar todos os ingredientes e bater no liquidificador. Dica: Pode ser usado em saladas ou para finalizar peixes, frango e carnes grelhadas.

6) MOLHO DE VINAGRE COM FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes

1/4 xícara de vinagre balsâmico

1/4 xícara de azeite extra virgem

1/4 xícara de frutas vermelhas frescas ou congeladas, como morango, framboesa ou mirtilo

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e processe até obter um creme homogêneo. Ajuste o sal e a pimenta do reino a gosto. Sirva sobre a salada de sua preferência. Dica: Você pode usar vinagre de maçã no lugar do vinagre balsâmico.

