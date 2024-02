Hunter Schafer, atriz de Euphoria, é presa em ato pró-Palestina

A atriz Hunter Schafer, mundialmente conhecida por seus papéis em produções como “Euphoria”, da HBO, e “Jogos Vorazes”, foi presa na última segunda-feira (26) após participar de um protesto pró-Palestina em frente ao prédio 30 Rockefeller Plaza, onde o presidente Joe Biden estava gravando a sua participação no programa Late Night. Na ocasião, ela estava acompanhada de membros do grupo Jewish Voice For Peace (Voz Judaica pela Paz, em tradução literal).

Através de um comunicado para a imprensa, o grupo Jewish Voice For Peace elogiou a atitude e postura da estrela frente aos eventos. “Hunter foi presa com outras 50 pessoas. Nós elogiamos o comprometimento dela para com a liberdade dos palestinos e com um futuro de justiça para todos.”

Durante o ato, os protestantes carregaram cartazes pedindo cessar fogo na Faixa de Gaza e também criticaram a postura de Biden. Vale lembrar que, durante uma participação recente no programa de Seth Meyers, o presidente americano falou sobre o tema do cessar-fogo, de forma informal, enquanto saboreava um sorvete ao lado do apresentador nos arredores da Peacock Network. A postura foi extremamente criticada na internet.

Fotos de Hunter Schafer sendo presa viralizam

Através do X, usuários compartilharam o momento em que a atriz é detida pelos policiais. Confira:

hunter schafer smiling after she was just released from prison… MOTHER https://t.co/z5fEf3pNhh pic.twitter.com/Vt4rvyde3N — pop culture gal (@allurequinn) February 28, 2024

hunter schafer foi grandona e foi presa de cabeça erguida por participar de uma manifestação pacífica em apoio a palestina, e felizmente ela já foi solta pic.twitter.com/TXrMA41LNt — jão (@thngergames) February 28, 2024

A estrela de "Euphoria", Hunter Schafer, foi presa em um protesto pró-Palestina na segunda-feira (26), ao invadir o 30 Rockefeller Center, em Nova York, durante a gravação de Joe Biden no "Late Night With Seth Meyers". + pic.twitter.com/C13V9AvZzb — Hollywood Forever.TV (@hollywoodforev3) February 28, 2024

Até o momento, nem a atriz nem a sua equipe se pronunciaram.