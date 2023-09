Podcast “Need Conselhos”, com Camila Coutinho, estreia nova temporada

Procurando por conversas sinceras e conselhos valiosos? A nova temporada de Need Conselhos, podcast apresentado por Camila Coutinho e Nelize Dezzen, estreia nesta quinta-feira (28), e elas estão prontas para te tirar da zona de conforto. Os episódios, que duram cerca de 30 minutos, trazem discussões sobre as relações humanas e escolhas no romance. Além disso, Duda Belo, uma das amigas mais íntimas da dupla, chega para tornar tudo ainda mais especial.

Para quem gosta de se sentir íntimo dos apresentadores de podcast, o Need Conselhos se assegurou de trazer conversas descontraídas e intimistas, gravadas por um celular na sala da casa de Camila. Assim, parece que participamos das conversas das três amigas, levantando questões, dilemas e histórias envolventes sobre a vida, relacionamentos e muito mais. Nelize, apresentadora e diretora criativa do Grupo Garotas Estúpidas, contou à imprensa que a decisão de gravar neste formato foi tomada pelo desejo de inovar e se destacar em meio à crescente cena de podcasts.

“Os podcasts estão se tornando verdadeiros espetáculos, com cenários elaborados e produções grandiosas. No entanto, no final do dia, o que realmente importa é o conteúdo, a conversa, a troca de ideias. E essa troca flui naturalmente quando estamos no chão da sala de uma amiga, compartilhando um momento descontraído com um bom vinho”, conta Dezzen.

Need Conselhos está disponível a partir desta quinta-feira (28) no Youtube e nas grandes plataformas de streaming, com apresentação de Camila Coutinho e Nelize Dezzen. Vamos tomar um vinho e papear?

Continua após a publicidade