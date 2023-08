Camila Coutinho fala sobre carreira e autodesenvolvimento

Camila Coutinho ajudou a escrever a história e a definir o poder dos blogs no Brasil ao fundar, em 2005, o Garotas Estúpidas. Tornou-se uma das influenciadoras mais incensadas do Instagram, onde, inicialmente, dividia seus looks de moda e seu lifestyle — conteúdo que, nos últimos anos, foi se expandindo para temas como negócios, tecnologia e cultura, o que ajudou a ampliar sua base de seguidores (hoje, quase 3,5 milhões) para além do público feminino.

Comanda também o perfil @garotasestupidas na mesma plataforma e os podcasts GE Talks e Stupid Talks, assim como cuida com carinho do GE Formando Líderes, projeto social voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social e focado no desenvolvimento do empreendedorismo. Um dos capítulos mais recentes de sua trajetória foi o lançamento da marca GE Beauty, de produtos capilares. Tudo o que ela decide fazer, ela realiza. E com muito sucesso — como podemos provar.

“Comecei o Garotas Estúpidas aos 18 anos. Não tinha nenhuma visão de que aquilo que eu fazia por puro prazer se transformaria em um negócio. Mas percebi que ali estava acontecendo alguma coisa diferente e promissora. A audiência foi aumentando rápido, logo apareceram anunciantes querendo fechar contrato comigo. Houve uma movimentação que apontou para uma possibilidade de transformar a diversão em trabalho”, conta.

A partir do tino inegável para investir no lugar certo, na hora certa, ela decidiu dar um tratamento mais profissional ao blog. Contratou um designer com o objetivo de ter um layout próprio, abriu uma empresa, providenciou um contador… “Apesar da produção de conteúdo por blogueiras na internet estar muito no início e de eu ainda ser uma menina, fui organizando o Garotas Estúpidas de uma forma comercial desde o começo. Acabei estabelecendo uma dinâmica e empreendendo dentro de uma plataforma criada por mim mesma.”

Não à toa, o mesmo aconteceu quando surgiu a ideia de lançar, em 2019, a GE Beauty. Com embalagens minimalistas e uma linha multifuncional, que cada cliente personaliza de acordo com as próprias necessidades, os produtos da marca de haircare são um sucesso nas redes sociais (e fora delas). Quem os vê dando pinta no banheiro de personalidades, mal sabe que a ideia veio por acaso.

Recebendo mensagens de seguidoras questionando a sua autoria por trás de uma marca chamada Garota Estúpida, na Beauty Fair, uma das maiores feiras do mercado de beleza no Brasil, ela acionou um advogado e começaram a cuidar do assunto como um caso de plágio. “Mas, enquanto tudo isso ocorria, uma vozinha dentro da minha cabeça ficava dizendo ‘Isso não aconteceu por acaso’. Depois de digerir e encaminhar o problema, decidi: vou eu mesma desenvolver uma marca capilar. E aí me dediquei à construção da GE Beauty.”

Ela mesma também bancou a criação da nova empreitada, como fez da primeira vez, com o blog, e não estava interessada no formato de licenciamento. “Já tinha trabalhado com esse modelo. Dessa vez, pensei diferente. Não sinto tesão por ter carro, casa de campo, casa de praia. Em termos de bens materiais, estou satisfeita. Então, por que não reinvestir meu dinheiro no próprio trabalho? Sou uma pessoa conservadora nos investimentos, mas aquele percentual, que poderia ser empregado com algum risco, decidi colocar na marca que tinha em mente. E aí entrei nessa aventura, apostando naquilo em que acreditava”, explica Camila.

Ser dona da própria linha trouxe algumas vantagens, entre elas, tomar as principais decisões estratégicas de lançamento e de crescimento. “Um exemplo: desenhar um trabalho de educação intenso contratando influenciadoras para explicar e divulgar os diferenciais da GE Beauty — a linha base de três produtos [shampoo, máscara e leave-in universais, que funcionam para todos os fios] pode ser customizada com boosters de tratamento comprados à parte.”

O outro foi decidir começar apenas no canal digital e só depois abrir lojas próprias. Hoje, já são três, duas no Recife, sua cidade natal, e uma em São Paulo. “Agora, estamos estudando entrar em pontos estratégicos de terceiros.”

No começo deste mês, também lançou um novo produto, o shampoo a seco, que controla a oleosidade em 30 segundos. “Tudo é muito pensado e não tem a pressão, comum em projetos que contam com investidores externos, de entregar resultados rapidamente.”

Fora que tem também aquele momento gostoso de criatividade, para pensar nos produtos, nos ativos, propriedades; ver uma ideia tomar forma e ganhar espaço no coração dos seus seguidores. Mas não é só isso que deixa Camila satisfeita: “Outra coisa legal de ser empresária é resolver problemas, os meus e os de quem trabalha comigo. Acho uma conquista incrível conseguir liderar e estimular uma equipe”.

Por outro lado, há coisas que, claro, são mais desafiadoras. “Fico um pouco frustrada quando não domino este ou aquele conhecimento relacionado ao negócio. Mas não me martirizo. Amo aprender, então foco no autodesenvolvimento.”

Na base de tudo, a família, as amigas e a autoconfiança

“Fui, desde cedo, encorajada a fazer o que quisesse. Em casa, nem eu, nem meus irmãos fomos podados ou desestimulados; crescemos, no melhor dos sentidos, sem limites. Isso, de uma certa forma, encaminha você de uma maneira natural para o empreendedorismo. Porque empreender é coragem pura”, reflete.

Filha de um pai com perfil realizador e neta de avós que construíram, nas suas palavras, a vida praticamente do nada, não seria de se estranhar a postura firme e doce frente às oportunidades da vida.

“Esses exemplos tão próximos, a forma como conduziram nossa criação e a minha própria personalidade contribuíram para eu não ter medo de abraçar o inesperado, assim como para acreditar na minha capacidade de analisar cenários e de desenvolver projetos me baseando em minhas próprias ideias.”

O que reflete na sua própria segurança, claro. “Muitos pais, infelizmente, não dão o apoio que vai gerar essa primeira fagulha de força em seus filhos. Mas acredito firmemente que autoconfiança é algo que pode ser construído. A gente precisa alimentá-la, nutri-la”, pontua.

Suas dicas envolvem se conhecer bem (a terapia ajuda bastante), ficar atenta a todos os detalhes que se desdobram ao nosso redor e tirar lições até de coisas que deram errado, absorvendo os acontecimentos de forma positiva.

“Além de se cercar de pessoas que estimulem a gente a resgatar o nosso melhor — e que, ao mesmo tempo, não se abstenham de fazer críticas construtivas. Da mesma forma, é preciso saber identificar e se afastar daqueles que colocam somente uma lente negativa sobre aquilo que você é ou realiza.”

Difícil pensar isso quando você tem mais de três milhões de seguidores só no Instagram, mas Camila é assertiva: “Precisamos deixar de sofrer por causa da opinião de terceiros. É libertador entender que os seus erros e os seus problemas, e a forma como você os soluciona, dizem respeito a você mesma, não aos outros. Não que esse processo todo seja simples. Mas, ao insistir nesse percurso, nossa autoconfiança se torna mais poderosa”.

Outro ponto de conexão imprescindível na vida dela é a relação com as amigas e a proximidade com outras mulheres na sua rotina. “Antes mesmo do termo sororidade ficar em alta, eu já acreditava que o superpoder das mulheres é compreender, acolher e apoiar umas às outras. Mas, infelizmente, enquanto os homens têm uma rede de segurança muito elástica, que amortece o tombo e os impele de volta para cima quando erram, as mulheres nem rede têm. No geral, caem direto no cimento. No dia em que a gente descobrir o que é sororidade de verdade e parar de competir e criticar umas às outras, o jogo vai mudar completamente.”

Camila conta que possui um pequeno, mas importante, grupo de amigas. É com elas que se sente confortável em conversar sobre tudo — “Tudo mesmo!” — e expor as fragilidades.“ É assim, falando sem pudor sobre aquilo que vivemos e compartilhando nossas vulnerabilidades e nossos planos, que vamos conseguir construir o ambiente que desejamos.” Disso, não temos a menor dúvida.

