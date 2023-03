4 podcasts sobre bem-estar para ouvir quando e onde quiser

Os podcasts estão cada vez mais populares – afinal, nada melhor do que aproveitar aquele caminho para o trabalho, o momento de relaxamento no sofá ou mesmo a prática de exercícios físicos para ouvir conteúdos que te agradem e que, de quebra, ainda tragam conhecimento. E para você que busca um estilo de vida mais saudável, os podcasts sobre bem-estar são a grande pedida! Aqui, separamos 5 que amamos.

Podcast Jornada da Calma

Comandado pela nossa redatora-chefe, Helena Galante, o podcast entrevista uma pessoa por semana em conversas sobre jornadas inspiradoras. Os episódios tratam de assuntos diversos, mas o foco é sempre o bem-estar e o autoconhecimento. Ouça aqui.

Autoconsciente

De Regina Giannetti, o Autoconsciente aborda temas relacionados ao autoconhecimento, com dicas para compreender melhor as suas emoções. Os episódios têm cerca de 30 minutos, com situações do cotidiano apresentadas de maneira acolhedora. Ouça aqui.

Psicologia Cotidiana

O psicólogo Sergio Manzione aborda temas como depressão, assédio moral, gênero e bullying, e ensina a digerir as frustrações e partir em uma jornada rumo ao equilíbrio emocional. Os episódios são semanais, e você pode ouvir aqui.

Estamos Bem?

Os jornalistas Bárbara dos Anjos e Thiago Theodoro abordam temas relacionados ao bem-estar em episódios de cerca de 1 hora. Resiliência, gestão do tempo, frustrações e autoconhecimento são os maiores focos. Ouça aqui.