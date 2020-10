Nicole Kidman vai estrelar nova série dramática da Amazon Prime Video

Atualizado em 29 out 2020, 13h42 - Publicado em 29 out 2020, 13h30

Por Da Redação - Atualizado em 29 out 2020, 13h42 - Publicado em 29 out 2020, 13h30

Nicole Kidman, vencedora do Oscar e do Emmy, estará em uma nova produção da Amazon Studios, de acordo com o site The Hollywood Reporter. Na última quinta-feira (28), foi divulgado que a atriz fará parte do elenco de Things I Know to Be True – cujo título em português significa “coisas que eu sei que são verdade”.

O projeto é baseado em uma peça teatral do autor australiano Andrew Bovell, e será lançado na Amazon Prime Video. A trama conta a história do casal Bob e Fran Price e de seus filhos, que começam a tomar decisões inesperadas – mudando os rumos da família.

A série explora as facetas de um casamento longo em meio aos problemas, e como o amor da família é capaz de se transformar. “Nunca vou esquecer a experiências que tive ao assistir à peça de Andrew em Sydney, tenho uma daquelas experiências transcendentais no teatro”, contou Nicole em um comunicado divulgado pelo THR.

“A peça de Aandrew é excelente e os roteiros para a série são igualmente bons. Com a confiança da Amazon, a orientação de Jen Salke (presidente da Amazon Prime) e uma equipe de produção extraordinária, temos grandes esperanças sobre o que isso pode ser”, continuou a atriz. A série ainda não tem data de estreia.

Esse não seria o primeiro projeto de Nicole com a Amazon. No início do ano, ela anunciou, através de sua conta no Instagram, que estaria em uma nova adaptação do livro A Good Marrieg.

