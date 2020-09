Gillian Anderson deve surpreender como Margaret Thatcher em The Crown

A expectativa da próxima temporada de The Crown é muito em torno da entrada da Princesa Diana na trama, mas a equipe de produção aposta em uma temporada onde Margaret Thatcher ganhe grande destaque também.

A primeira mulher da história do Reino Unido na posição de Primeira Ministra, Thatcher foi uma figura controversa por ser abertamente conservadora e ter liderado o Governo britânico em plena Guerra Fria. Em sua gestão, a crise econômica do país foi grande, a Inglaterra entrou em guerra contra a Argentina e atentados terroristas assustavam a população. No cinema, Meryl Streep ganhou um Oscar com sua interpretação, na série, Gillian Anderson tem grandes chances de impressionar e até mesmo repetir o feito de John Lithgow, que ganhou um Emmy na primeira temporada ao interpretar Winston Churchill.

“Não houve hesitação”, disse a atriz em uma entrevista ao site Deadline, quando perguntada sobre o convite de interpretar Thatcher. “Há poucas coisas em sua vida que quando aparecem você sabe que tem que aceitar antes que o medo te domine e você negue. Mas, certamente quando fomos nos aproximando das gravações, eu quase morri”, confessou rindo. “Meu coração nunca bateu tão forte”, disse.

Uma das pessoas que mais tem deixado vazar que Anderson está brilhante é Olivia Colman, que interpretará a Rainha Elizabeth pela última vez nessa temporada. “No momento que ela abriu a boca na rodada de leitura você via todo mundo sem silêncio porque ela estava tão brilhante”, ela contou.

Sobre a temporada que vai estrear no dia 15 de novembro, Olivia diz que ficou mais interessante porque ela finalmente estava interpretando um período do qual tinha memória. “É uma sensação diferente e eu me lembrava de quando tinha acontecido, da voz da Margaret Thatcher, foi divertido”, a atriz revelou.

A relação entre as duas mulheres não foi a das mais fáceis. “Eram duas mulheres da mesma idade mas de origem opostas, duas estranhas que estavam juntas em um dos períodos mais tumultuados politicamente”, diz Andrew Marr, um dos biógrafos da Rainha. Segundo ele, Thatcher era respeitosa até demais com a Rainha, atrapalhando o diálogo entre elas. “A Rainha não esperava tanto”, ele diz.

