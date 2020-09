Andrea Beltrão é indicada ao Emmy Internacional por ‘Hebe’

Mais uma vez, o Brasil aparece na lista do Emmy Internacional com diversas indicações. Este ano, Andrea Beltrão estreia na lista de indicados, por Hebe. A história de Hebe Camargo foi exibida inicialmente em formato de filme longa-metragem nos cinemas e, atualmente, está no ar em sua versão de minissérie – exibida pela Globo. Pelo segundo ano seguido, o ator Raphael Logam também nos representa nas categorias de atuação – pela série Impuros, da Fox Premium.

Como de costume, a Globo recebeu outras indicações ao prêmio. Órfãos da Terra concorre na categoria de Melhor Telenovela. Elis – Viver é Melhor que Sonhar figura entre os nomeados a Melhor Filme para TV ou Minissérie.

Porém, quem surpreendeu este ano foi a Record – indicada pela primeira vez. Canta Comigo, apresentado por Gugu, está na disputa de Entretenimento sem Roteiro. O reality é produzido pela Endemol Shine Brasil.

Outra surpresa foi a indicação da série Ninguém Tá Olhando, da Netflix. Isso porque ela foi cancelada após a primeira temporada. Fechando a lista de indicados brasileiros temos Refavela 40, da HBO, que concorre na categoria de Programa de Arte.