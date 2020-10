Gal Gadot vai viver personagem emblemática da História em novo filme

A atriz Gal Gadot e a diretora Patty Jenkins, estarão juntas em um novo trabalho. Gadot foi protagonista do filme “Mulher-Maravilha“, e Patty, diretora da mesma trama lançada em 2017.

A ambiciosa nova história cinematográfica que as duas farão juntas é o filme sobre a deusa egípcia Cleópatra, e além disso, elas assinarão os créditos de produção do filme que será feito pela Paramount.

As informações sobre o elenco e lançamento do filme ainda não foram divulgadas. Em suas redes sociais, Gal Gadot celebrou o anúncio do novo projeto, e também o fato de ter sido divulgado no último domingo (11), data em que é comemorado o Dia Internacional da Menina.

“Como você deve ter ouvido, me associei a Patty Jenkis e Laeta Kalogrids para levar a história de Cleópatra, Rainha do Egito, para a tela grande de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Para contar sua história pela primeira vez através dos olhos das mulheres, tanto atrás quanto na frente das câmeras”, disse a atriz.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB

— Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020