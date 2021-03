Mostra online traz produções de mulheres árabes no cinema e na poesia

A mostra Mulheres Árabes – Cinema & Poesia, que acontecerá de 7 a 11 de abril, traz uma coletânea de filmes e poesias produzidos por mulheres árabes. Gratuito, o evento será online e contará com debates e bate-papos com as realizadoras e convidadas.

A programação terá dez filmes, entre eles curtas e longas metragens, dirigidos pelas poetisas árabes Annemarie Jacir e Nujoom Al-Ghanem.

Annemarie Jacir é uma das principais figuras da “Nova Onda do Cinema Árabe” e integra a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA). Jacir é a primeira mulher palestina a dirigir um longa-metragem.

Já Nujoom Al-Ghanem é poeta, artista e diretora de cinema dos Emirados Árabes, que já publicou oito coleções de poesia e dirigiu mais de vinte filmes.

A exposição é uma realização da WIFT Brasil, uma rede que proporciona suporte profissional, oportunidades de networking e reconhecimento para mulheres que trabalham em cinema, televisão e mídia digital.

Durante a mostra, Annemarie Jacir e Nujoom Al-Ghanem irão compartilhar suas experiências com o público sob a mediação da organizadora da mostra Nágila Guimarães, co-fundadora da WIFT Brasil. “Esta mostra é sem precedentes por trazer o encontro de mulheres que são cineastas e poetisas”, explica Nágila.

Christina Queiroz, jornalista e doutora em Letras pela USP; Maristela Sanches Bizarro, Doutoranda em Literatura Brasileira e co-fundadora da WIFT Brasil; Paula Pretta, atriz, musicista e poetisa; Rose Dória, poetisa do Sarau Cooperifa; Victória dos Santos, poetisa e musicista e Estela Lapponi, atriz, são algumas das convidadas.

Os filmes terão exibição apenas para território brasileiro, com limite de 300 visualizações. Os demais eventos ficarão online e disponíveis até o final da mostra.

Toda programação da mostra será veiculada por meio da plataforma TodesPlay.

Confira a programação

7/04 – Quarta-feira

17h – Abertura e encontro com artistas

19h – Quando te vi (When I Saw You) – Longa de Ficção, 2012

21h – O céu próximo (Nearby Sky-) – Doc, 2017, 84 min.

08/04 – Quinta – feira

17h – Sarau: Mulheres de Palavra

Continua após a publicidade

19h – Ferramentas afiadas (Allat Haddad ) – Doc, 2014, 85 min.

21h – Wajib – Um convite de casamento (Wajib – fiction) – Longa de Ficção, 2017

09/04 – Sexta – feira

17h – Debate: Tamo Junta

19h – Vermelho, Azul & Amarelo (Red, Blue & Yellow ) – Doc. 2013, 92 min.

21h – Migalhas para os pássaros (A few crumbs for the birds) – Curta, 2005

10/04 – Sábado

17h – Sal desse mar (Salt of this Sea) – Longa de Ficção, 2008

19h – Amal (Amal) – Doc, 2011, 88 min.

11/04 -Domingo

17h – Mel, Chuva & Poeira (Honey, Rain & Dust) – Curta de Ficção, 1999

19h – Jornada Impossível (Like Twenty Impossibles) – Curta, 2003