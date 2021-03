Nomadland e The Crown vencem o Critics Choice Awards 2021

A 26ª edição do Critics Choice Awards, no domingo 7, premiou, na categoria filmes, Nomadland, que levou quatro estatuetas. Em TV, a série The Crown também se destacou e recebeu quatro prêmios. Já Zendaya conquistou o SeeHer, prêmio dado a mulheres inspiradoras. Ela, que também foi indicada na categoria de melhor atriz pelo filme da Netflix Malcolm e Marie, recebeu o prêmio das mãos de seu colega John David Washington, como informou o G1.

Antes de Zendaya, a premiação do SeeHer já homenageou: Kristen Bell, Viola Davis, Claire Foy e Gal Gadot. Durante a cerimônia a cantora e atriz agradeceu às indicadas anteriores e disse que não estaria ali se elas não tivessem aberto esse caminho.

O SeeHer é liderado pela Associação de Anunciantes Nacionais (ANA), uma junção de profissionais de marketing, organizações de mídia e influenciadores líderes do entretenimento.