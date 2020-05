MIS apresenta curta estrelado por Julianne Moore e inédito no Brasil

O curta de quase 40 minutos The Staggering Girl (A garota impressionante, do inglês) faz jus ao título. Estrelado por Julianne Moore, que é uma das atrizes mais aclamadas pelos críticos, o filme tem uma história simples: Francesca (Moore), é uma escritora com dupla cidadania (americana e italiana) que vive em Nova York, mas precisa retornar à Roma para buscar sua mãe idosa.

Dirigido por Luca Guadagnino (de Me Chame pelo Seu Nome), o curta tem visual e sensibilidade e aborda a questão do processo criativo, sonhos e memórias, embalado pela trilha sonora de Ryuichi Sakamoto e figurinos da Maison Valentino. A presença das roupas de Valentino é essencial porque o filme nasceu da inspiração que o diretor teve ao ver um desfile da marca. “Fiquei encantado com a beleza das roupas. Era um sonho de consciência através da coleção, uma idéia de uma mulher ideal. Eu sempre fui atraído por sonhos, o inconsciente e o id”, Guadagnino falou em uma entrevista na época do lançamento no Festival de Cannes de 2019.

Não é a primeira vez que Guadagnino trabalha com figurinos icônicos. Sua musa, a atriz Tilda Swinton brilhou com roupas da Fendi em Eu Sou o Amor, de 2009. Agora é a vez de Moore, que já estrelou o filme O Direito de Amar com figurinos e direção de Tom Ford, também em 2009.

No elenco também estão Mia Goth e Kyle MacLachlan, entre outros. A exibição de hoje será às 20h, no canal do Youtube no Museu da Imagem e do Som – MIS. Clique aqui para acessar o canal.