Novo filme de Luca Guadagnino promete mistério e muitos looks Valentino

Saem as camisas estampadas, os “tênis de pai”, e os embalos oitentistas, entram os volumosos vestidos de Alta-Costura da Valentino e uma trilha-sonora assinada pelo oscarizado Ryuichi Sakamoto. Em “Me Chame Pelo Seu Nome”, Luca Guadagnino usou de uma Itália idílica e paradisíaca para contar a história da primeira desilusão amorosa de um jovem norte-americano. Agora, em “The Staggering Girl”, ele retorna ao mesmo local, mas para uma outra perspectiva: menos colorida, mais misteriosa, com mais glamour.

Produzido em parceria com Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da Valentino, o curta-metragem com pouco mais de 30 minutos traz a história da escritora ítalo-americana Francesca, interpretada pela sempre etérea Julianne Moore, que sai de Nova York e retorna a Roma para reencontrar a mãe idosa, que, no passado, foi uma aclamada pintora – tudo muito chique, muito italian. Na verdade, o que ela provavelmente quer com essa volta é aquele velho acerto de contas entre mãe e filha.

Porém isso é apenas uma suposição, já que tudo ainda é muito misterioso – e o trailer, divulgado esta semana, não ajuda muito porque oferece zero respostas, mas, em compensação, traz muito glamour e quilos de filtro sépia. Veja:

De acordo com a sinopse oficial, a obra começa a engrenar a partir da confissão de uma estranha e deve colocar as protagonistas em um “turbilhão de dor, memória, e satisfação”.

O filme estreou no ano passado no Festival de Cannes e conta com um elenco estrelado: Kyle MacLachlan, de “Twin Peaks”, Mia Goth, que trabalhou com o diretor em “Suspiria”, e Kiki Layne, revelada no filme de 2018 “Se a Rua Beale Falasse”.

A nova aventura visual de Luca Guadagnino (não tenha dúvida que será uma bela aventura visual!) tem estreia prevista para o próximo dia 15 dentro do MUBI, serviço de streaming dedicado aos filmes cult. A boa notícia? Tem no Brasil!