De Bad Bunny a Blackpink: veja o line up do Coachella 2023

Bad Bunny, Blackpink e Frank Ocean serão os headliners do Coachella 2023. O festival acontece na Califórnia, nos finais de semana de 14 a 16 de abril e de 21 a 23 de abril. Além das três atrações principais, o festival contará também com Björk, Rosalía, Burna Boy, Gorilazz, Becky G e Charli XCX, entre outros artistas.

O Blackpink fará história no Coachella como primeiro grupo de k-pop a se apresentar como atração principal no palco do festival. Já o porto-riquenho Bad Bunny será o primeiro artista latino-americano a ter seu nome como headliner do evento.

Na edição de 2022, duas atrações que mais marcaram o Coachella foram brasileiras. No dia 15 de abril do ano passado, o festival virou o #Anichella, termo que resumiu o furacão que foi a passagem da Girl from Rio por lá. Anitta levou não apenas o funk, mas o samba, o pop e até a capoeira brasileira para o mundo e fez um dos shows mais comentados daquela edição. Já no dia 16 de abril de 2022, Pabllo Vittar explodiu em lágrimas e agradecimentos por ser a primeira drag queen a se apresentar no Coachella e fez até famosos dançarem até o chão.

A programação completa foi publicada nas redes sociais do Coachella 2023:

Relacionadas Cultura Calendário de festivais de música em 2023