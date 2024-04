Mel Lisboa estrela musical inédito sobre vida de Rita Lee

Revolucionária, excêntrica e auto-intitulada “padroeira da liberdade”, a saudosa Rita Lee agora ganha um espetáculo teatral para honrar sua carreira e criatividade incomparáveis. Em Rita Lee – Uma Autobiografia Musical, Mel Lisboa encarna mais uma vez a rainha do rock, dez anos depois de estrelar o também musical Rita Lee Mora ao Lado. Se a encenação antiga contava a história da cantora pelo ponto de vista de um vizinho, desta vez a inspiração criativa veio de sua própria autobiografia.

“O aval da Rita foi determinante para mim. Na época do Rita Lee Mora ao Lado, uma das coisas mais importantes foi ela ter prestigiado e abençoado o projeto: me deu uma segurança, por mais que eu soubesse das minhas limitações. Nunca serei a Rita, sou só uma interpretação. Eu fico triste por ela não poder assistir à nova peça, era um desejo dela durante a pandemia e foi ela que pediu que a gente voltasse com ela”, diz Mel.

“Tudo que tem relação com a Rita na minha vida tem sido de um ineditismo fantástico. Ela foi a primeira personagem real que eu interpretei e, também, uma pessoa que foi lá me assistir. É diferente interpretar alguém que, de certo modo, é tinta no papel a alguém concreto, e que as pessoas esperam e devem reconhecer. A Rita voltou à minha vida muitas vezes, fiz ela no musical, os audiolivros, em uma publicidade para a Prime Video, mas é curioso voltar a fazer a mesma personagem em um produto distinto, não é a mesma peça”, conta a atriz sobre seu retorno aos palcos como Rita.

Com 35 músicas e duas horas de espetáculo, o musical pretende ser mais fiel às memórias da artista. Prepare-se para cantar, se emocionar e relembrar o privilégio que foi ter dividido este planeta com Rita Lee.

O musical chega aos palcos do Teatro Porto a partir do dia 26 de abril e ficará em cartaz até o dia 30 de junho.