Rita Lee: 10 looks que comprovam que ela era um ícone fashion

Rita Lee, rainha do rock nacional, era exemplo de coragem. Não só por agir, falar e ser como queria, mas também por inovar na moda, rompendo paradigmas do vestuário feminino e estereótipos machistas. A cantora morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, por conta de um câncer de pulmão, mas seu legado permanecerá na memória brasileira.

Seu estilo ousado e maximalista, sem pretensão alguma de corresponder às expectativas dos outros ou de agradar quem quer que fosse, são um registro na mente de todos que viram suas aparições. Com influências desde David Bowie, Beatles, até Mick Jagger, ela estabeleceu uma cumplicidade entre roupa e performance artística, inclusive quando criava os marcantes figurinos d’Os Mutantes.

A produção nude com estrelas psicodélicas para o Festival Internacional da Canção, depois da desclassificação de Gilberto Gil e Caetano Veloso, é só um dos exemplos que marcaram sua carreira. O vestido de noiva usado durante a apresentação d’Os Mutantes no Festival da Record é outro que tem seu lugar, especialmente por ser considerado uma afronta à época. Não se pode esquecer, também, da composição para o primeiro show após a prisão dela na ditadura: vestes de presidiária.

A moda de Rita acompanhava sua evolução na arte. Quando ela se separou d’Os Mutantes, a forma como se vestia foi impactada. O adeus ao grupo foi acompanhado pelo abandono dos cabelos loiros, que deu espaço para o ruivo ‒ cor que ela usou até assumir os fios grisalhos. Além da coloração, a franja reta, as calças justas e os óculos redondos foram características marcantes dela.

Com a banda Tutti-Fruti, lá pelos anos 1970, protagonizou o surgimento da discoteca. O estilo hippie saiu de cena para que as roupas justas, cavadas e brilhantes fossem protagonistas. Vestiu macacões, usou vestidos e colocou acessórios que são lembrados até hoje, como os itens da capa de Lança Perfume, um de seus maiores sucessos. Depois disso, não abandonou os tons coloridos ou as estampas, sempre se vestiu como quis.

Mais looks icônicos