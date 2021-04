Harry e Meghan anunciam documentário em parceria com a Netflix

Meghan Markle e príncipe Harry estão com um novo projeto à vista. Desta vez, o casal está produzindo um documentário para a Netflix, e a temática é uma paixão mútua do casal.

A produção, que já recebeu o nome provisório de “Heart of Invictus”, acompanhará a preparação dos atletas que vão participar do Invictus Games em Haia, na Holanda, em 2022. A competição paralímpica para militares feridos e veteranos foi criada pelo próprio Duque de Sussex, em 2014.

A série documental, anunciada nesta terça-feira (6) pela fundação que administra os jogos, é uma produção da Archewell Productions, produtora recém-fundada pelo casal.

“Desde os primeiros Jogos Invictus em 2014 sabíamos que cada competidor contribuiria de sua própria maneira excepcional para um mosaico de resiliência e determinação. Esta série dará às comunidades em todo o mundo uma janela para as histórias emocionantes e edificantes desses concorrentes em seu caminho para a Holanda no próximo ano”, disse o príncipe Harry em comunicado.

“Como primeira série da Archewell Productions com a Netflix, em parceria com a Invictus Games Foundation, eu não poderia estar mais animado com a jornada à frente ou mais orgulhoso da comunidade Invictus por inspirar continuamente a cura global, potencial humano e serviço contínuo”, completou.

Harry, além de produtor executivo, também fará aparições durante as filmagens. A produtora Joanna Natasegara e o diretor britânico Orlando von Einsiedel, vencedor do Oscar, liderarão o projeto ao lado do duque.

O documentário

A série documental promete, além de revelar histórias de resiliência e esperança, acompanhar como os competidores de diferentes nações apoiam uns aos outros, ainda que sejam concorrentes. Esses aspectos já foram antes priorizados pelo casal, que busca criar conteúdo que “informa, mas também dá esperança”, como eles mesmos definem.

Projetos do casal

Desde o rompimento com a família real no início do ano passado, Meghan e Harry foram em busca de novas fontes de renda e encontraram dentre as possibilidades a oportunidade de firmar um acordo de vários anos com a Netflix, uma das plataformas de streaming mais promissoras atualmente.

Além disso, fecharam ainda, no ano passado, um acordo milionário com a plataforma de streaming Spotify, de aproximadamente 206 bilhões de reais. Intitulado Archewell Audio, o podcast traz curiosidades sobre sua vida particular e também entrevistas com convidados.

Os diretores da plataforma acreditam que os materiais a serem produzidos por Meghan e Harry nos próximos anos serão “alguns dos conteúdos mais interessantes e vistos no próximo ano”, como foi dito por Reed Hastings, co-CEO da Netflix, em entrevista à CNBC.