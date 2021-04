Adeus ao Duque: Netflix anuncia saída de Regé-Jean Page de Bridgerton

A segunda temporada da série de sucesso Bridgerton, da Netflix, está confirmada, mas um detalhe sobre o anúncio deixou alguns fãs desolados.

O encantador ator Regé-Jean Page, que deu vida ao duque de Hastings durante a primeira temporada da série, não está cotado para a continuação da trama. A informação foi confirmada pela própria Netflix na última sexta-feira (2).

Como de costume, a informação foi anunciada em forma de nota no Twitter oficial da série e da plataforma de streaming, pela fofoqueira mais famosa da produção, Lady Whistledown.

Vossa Graça, foi um prazer 💜 🐝 pic.twitter.com/ckBDV4dfiy — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 2, 2021

O ator britânico sem dúvidas foi uma das estrelas mais notáveis da série, tanto que ganhou um prêmio NAACP e foi indicado ao SAG Awards por interpretar Simon Basset.

Em entrevista à revista Variety, Regé-Jean revelou que seu contrato foi, desde o início, para uma única temporada e que por esse motivo aceitou o projeto, por saber que seria de curto prazo.

“Quando me abordaram, disseram que seria um arco de um ano, com começo, meio e fim. Eu pensei que isso seria interessante, porque seria como uma minissérie. Eu chego, contribuo com a minha parte, e depois a família Bridgerton continua a história”, disse o ator.

Assim com o já anunciado pelos produtores, a série é composta de arcos, com as temporadas se adaptando de acordo com cada volume dos livros de Julia Quinn, dando ênfase aos casos amorosos de um irmão da família Bridgerton de cada vez.

“Uma das coisas que é diferente nesse gênero [romance] é que o público sabe que o arco se completa. Eles vêm sabendo disso, então você pode amarrar as pessoas em nós emocionais, porque eles têm aquela garantia de que vamos nos assumir e teremos o casamento e o bebê”, afirmou sobre o desfecho de Simon e Daphne na série, mostrando que realmente o arco deles chegou ao fim com o casamento e nascimento de seu filho, após o duque enfrentar seus fantasmas do passado.

Em seu Instagram, Page deixou um recado íntimo de agradecimento aos fãs e colegas de estúdio: “A jornada de uma vida inteira. Foi um prazer absoluto e um privilégio ser seu duque. Juntando-se a essa família – não apenas na tela, mas também fora dela. Nosso elenco incrivelmente criativo e generoso, equipe, fãs excepcionais – tudo está além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O amor é real e continuará crescendo.”

A trama de Daphne e Simon da primeira temporada, inspirada no volume “O Duque e Eu”, dará espaço agora à vida de Anthony (Jonathan Bailey), o irmão mais velho da duquesa, que está em busca de alguém para se casar. Assim como o já anunciado por Lady Whistledown, Daphne participará ativamente da nova fase da vida do irmão e da série.

Sentiremos saudades do nosso duque!