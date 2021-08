Reunimos lançamentos de livros de agosto para todos os gostos e interesses

1. Autoconhecimento

Resultado da parceria entre a The School of Life e a editora Nós, o livro é o primeiro de uma série sobre habilidades comportamentais com o objetivo de oferecer um aprendizado prático de si mesmo. Nós, R$ 58.

2. A Porta

Publicado originalmente em 1987, o livro da escritora húngara Magda Szabó demorou a alcançar o resto do mundo e só agora chega ao Brasil. Trata da relação entre duas mulheres que se veem diante de tensões causadas por suas origens e a situação política pós-Segunda Guerra Mundial. Intrínseca, R$ 44,90.

3. As Verdades Que Nos Movem

A vice-presidente norte-americana Kamala Harris compartilha memórias de sua trajetória política e relata situações que contribuíram para moldar sua moral e seus valores. Intrínseca, R$ 49,90.

4. Contos de Fadas e Histórias Clássicas

A coletânea reúne ilustrações de Rui de Oliveira inspiradas nos grandes clássicos da literatura, como João e Maria e Sonho de Uma Noite de Verão. Oficina Raquel, R$ 150.

5. Clanlands

Fãs de Outlander, preparem-se. Os escoceses Sam Heughan e Graham McTavish se encantaram pelas locações da série, todas na terra natal deles, e resolveram fazer uma viagem pelo país. O livro é um diário de bordo, com histórias, belas paisagens e informações culturais. AllBook, R$ 99,90.

6. O Que Aprender com as Transidentidades – Psicanálise, Gênero e Política

O psicólogo e psicanalista Eduardo Leal Cunha busca novas possibilidades de encontros entre cultura, sociedade e psicanálise diante de temas das transidentidades. Criação Humana, R$ 60.

7. Casa de Alvenaria

Dois volumes reúnem os textos na íntegra dos diários de Carolina Maria de Jesus. Este, o primeiro, tem introdução de Conceição Evaristo e Vera Eunice de Jesus. Companhia das Letras, R$ 39,90.

Continua após a publicidade

8. Margarida, Coragem e Esperança

O jornalista Camilo Vannuchi mergulhou nas memórias de Margarida Bulhões Pedreira Genevois, renomada ativista pelos direitos humanos no Brasil. Aos 98 anos, ela ganha uma biografia. Alameda Casa Editorial, R$ 60.

9. O Propósito do Poder

Alicia Garza, cocriadora do #BlackLivesMatter, fala sobre a expansão e atuação do movimento. Zahar, R$ 69,90.

10. Política É Para Todos

A advogada e apresentadora Gabriela Prioli apresenta os conceitos básicos de política e revisita as instituições nacionais de forma fácil de entender. Companhia das Letras, R$ 39,90.

11. Presença de Antígona

É comum relacionarmos mitologia a características misóginas. Helen Morales retoma a Antiguidade Clássica para encontrar vestígios de atitudes feministas e acompanha os efeitos disso até hoje, na cultura pop. Rocco, R$ 49,90.

12. Vestígios

Onze textos curtos de Ana Maria Machado refletem sobre o tempo e nossa impressão da passagem dele. Alfaguara, R$ 49,90.

13. Antropoceno: Notas Sobre a Vida na Terra

Provocado pelo isolamento durante a pandemia, John Green estreia na não-ficção falando sobre a sutileza de enxergamos o que há de belo na existência. Intrínseca, R$ 49,90.

14. Justiça e Letalidade Policial

Partindo de um caso real, Poliana da Silva Ferreira analisa as estruturas que mantém em liberdade oficiais responsáveis pelas altas taxas de mortalidade policial. Jandaíra, R$ 54,90.