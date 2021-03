Letrux lança segundo livro: veja poema em primeira mão

com certeza correnteza

já dei mais

agora dou pouco

a conta chega e não consigo

já consegui

já fui boa em 348 dividido por mesa com nove

já fui nobre em brigas destemperadas

já fui razoável em falhas cidadânicas

já fui altruísta com desconhecidos

já fui sã com quem me conduzia ao manicômio

já fui elegante com mulheres competindo

hoje em dia

nem aqui nem na china

dou conta

da trolha

não dou conta da vida a seco

e se num dia viro álcool

no outro tomo um passe

semana que vem tem magnified healing

até lá tiro uma carta do tarô pra saber se devo ir mesmo

sábado combinei lisergia com amigues

na natureza óbvio

mas isso se eu não tiver um sonho ruim

segunda tomo o avião rivotrilizada

mas combinei um reiki e água de coco assim que chegar

e de noite tem três garrafas de vinho com as meninas certamente

já fui melhor em termos de vida

já bati no peito mais forte e gritei que

forever young i wanna be forever young

mas aí a própria música me perguntou

do you really want to live forever?

me curo me engano

me curo me certifico

choro valores

morro numa grana

vou pra bahia usar snorkel

passo o mês seguinte com miojo e sardinha

me considero me desprezo

me considero me

ah dei mais conta da vida

mas sei que um dia o mundo acaba

eu antes claro

e diz que a nestlé já comprou toda água do mundo

choro e resolvo acumular lágrimas num tupperware sem tampa correspondente

até lá

vou orquestrando estar viva

desafinando

tomando esporro do maestro

paquerando a mina do oboé

blablasofando com o maluco da harpa

acompanhando

virando a partitura na hora errada

até lá vou orquestrando

meio dura, meio seca

e com água

só na boca

LETRUX (@leticialetrux) ou Letícia Novaes é cantora, compositora, atriz, escritora e poeta. Lançou recentemente Tudo Que Já Nadei – Ressaca, Quebra-Mar, Marolinhas (Planeta), seu segundo livro

