Livraria com obras escritas por mulheres será inaugurada em São Paulo

Imagine fileiras de prateleiras com livros assinados exclusivamente por escritoras. Essa cena se tornará real com a inauguração da Gato Sem Rabo, livraria com obras produzidas por mulheres. Segundo o blog Babel, do Estadão, o estabelecimento estará de portas abertas para o público a partir do dia 14 de abril.

A concepção da livraria é da empresária Johanna Stein, que se inspirou no ensaio Um Teto Todo Seu, de Virgina Woolf, para a escolha do nome. Os 1.500 títulos à venda contemplam diversas categorias, como ficção, não ficção, clássicos e literatura infantil.

Além da compra dos livros, o espaço será destinado para um debate em torno da leitura com rodas de conversa, clube do livro e lançamentos. Essa parte acontecerá apenas em um momento possível diante da pandemia.

As vendas físicas acontecerão de terça a domingo no seguinte endereço: Rua Amaral Gurgel, 338, Vila Buarque, São Paulo. Para entregas em São Paulo, outra opção é garantir os livros por WhatsApp. Ainda neste ano, um e-commerce da Gato Sem Rabo será lançado.

