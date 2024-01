Lançamentos de músicas desta semana (15/1 a 19/1)!

A cada dia parece que o mês está voando mais rápido! Logo logo estaremos curtindo o feriado de Carnaval ao lado dos nossos artistas favoritos e as composições do ano, desde os hits atemporais da Anitta até, inclusive, os lançamentos mais recentes. E nesta semana, nossos cantores de lei garantiram um espaço na playlist da semana. Entre outros, claro, estamos falando de Ludmilla – que após confirmação de sua participação na próxima edição do Coachella lançou seu single “Maliciosa”, o hit perfeito para as praianas.

A musa do verão Preta Gil volta com um sorriso iluminado e rouba cena no seu novo single “De Volta Ao Sol” que promete mostrar o vislumbre de Preta após um ano turbulento em que não perdeu sua positividade. Estamos sempre com ela, não é mesmo, Brasil? E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir nesse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Estamos todas maliciosas! Mais uma semana de verão chega ao fim e nossos artistas favoritos já voltaram a trabalhar a todo vapor e, com toda certeza, vão melhorar seu fim de semana. Ludmilla chega para estabelecer seu lugar nas playlists de Carnaval com o single “Maliciosa”, e já estamos ansiosas para saber se nossa musa vai tocar essa no seu set no festival americano Coachella – ela é grandona mesmo!

Por outro lado, a banda Green Day comemora o lançamento do seu 14º álbum de estúdio, Saviors, que vem surpreendendo todos os fanáticos do rock. O lançamento ainda veio acompanhado de um clipe para a faixa “Bobby Sox”, mistura de punk e rock como apenas Green Day sabe fazer! Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

Maliciosa

Dando início aos trabalhos do tão aguardado Numanice #3, Ludmilla acaba de lançar o primeiro single de um dos projetos musicais mais aclamados da música brasileira, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode no ano de 2022 e com milhares de plays nas principais plataformas de streaming.

A faixa“Maliciosa”, lançada nesta última quinta-feira (18) chega como um pagodinho maravilhoso, perfeito para curtir com aquela pessoa amada e cantar sem parar enquanto toma uma cervejinha gelada. Para além dos clássicos instrumentos que compõem o samba ao vivo do Numanice, Lud ainda fez questão de homenagear em um trecho da nova faixa a cantora Marília Mendonça, que faleceu em um trágico acidente aéreo, em novembro de 2021.

Ludmilla canta “Desce mais um chope aí garotin, Marília Mendonça no radin. Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus quem deu você pra mim”, fazendo uma clara referência à icônica faixa “Leão” de Marília em parceria com o rapper Xamã.

Vale lembrar também que Lud foi anunciada esta semana como uma das atrações principais do festival americano Coachella, que acontece em abril, lá na Califórnia e que promete altas emoções e agito com a nossa Rainha da Favela. O Numanice #3 ainda não possui uma data prevista para estreia mas estamos ansiosas para os próximos lançamentos. Quebra tudo, Lud!

Pede Pra Eu Ficar

Pabllo Vittar está de volta e não é segredo para ninguém que nós estávamos ansiosas! A artista lançou o single “Pede Pra Eu Ficar”, um breve vislumbre do seu próximo disco, Batidão Tropical Vol. 2, no qual ela volta para o seu ritmo de debut: o forró e o brega funk.

A faixa conta com um sample de “Listen To Your Heart”, um dos clássicos da banda dos anos 80, Roxette, mas desta vez interpretada em português com um ritmo menos clássico e balada, e muito mais animado e, claro, funkeiro. Com letra da própria Pabllo, a música romântica explora em sua sonoridade elementos do forró e do brega. O lançamento de “Pede Pra Eu Ficar” ainda veio acompanhado de um clipe oficial, no qual vemos a artista vivendo um romance de verão com o boy e vivendo todos aqueles momentos de casal de verão, com muita praia, bebida e paixão.

Esse definitivamente foi um twist inesperado mas valioso!

You Love Who You Love

Zara Larsson é aquela garota que sempre esperamos que tenha grandes novidades para trazer, e ela finalmente está de volta após seu último álbum em 2021, Poster Girl. Desta vez, a artista surpreende com o EP You Know Who You Love, que conta com apenas 4 faixas. A música que intitula o projeto é um hino para quem precisa se livrar de um homem mas acredita que não tem como parar de amar. “Talvez um dia você entenda // Que se você está buscando por amor // Ele não é o homem”, canta Larsson no fim da faixa. Garota, é hora de largar!

As outras faixas do projeto, infelizmente, não vem como grande surpresa, sendo uma breve coletânea dos singles que a artista lançou em 2023, como On My Love, música em colaboração com David Guetta. Será que podemos esperar um projeto completamente inédito em breve?

Drop da Santa

E lá no início da semana, a dupla de rap paulista, Tasha e Tracie, pegou todos os fãs de surpresa após soltarem a faixa “Drop da Santa” em parceria com os rapper Kyan e Gregory. O single conta com um estética toda avermelhada, bastante futurista, além de contar versos potentes e um beat de dar inveja em qualquer produtor. A faixa também é uma divulgação dos artistas em parceria com o jogo virtual Free Fire e promete tornar as partidas dos jogadores ainda mais intensas. Play no game!

De Volta Ao Sol

Após seu último álbum ter sido lançado em 2017, nossa musa Preta Gil está retornando à indústria musical com o single “De Volta Ao Sol” – o primeiro single do EP que marca o grande retorno de Preta. E ela tem uma mensagem: “O sorriso que ela tem está de volta ao sol”. Após um ano conturbado, a artista mostra a forma mais corajosa de não somente retornar aos palcos, mas para sua vida, com um grande sorriso.

A faixa é uma parceria com o DJ e produtor musical, Ruxell, e traz uma melodia ensolarada e animada, perfeita para um bom bloquinho de Carnaval – e se você ainda não está ligada, Preta Gil fará seu retorno aos palcos no Bloquinho da Preta, que acontece em 4 de fevereiro no Rio de Janeiro.

“Estou de volta ao sol. Depois de uma batalha, estou aqui cantando para vocês com essa música que eu compus com meus amigos amados, Pablo Bispo e Ruxell. A música fala sobre renascimento, a gente ter empatia um pelo outro, poder ser livre, ser o que quisermos e aproveitar a vida. Não estamos sozinhas, temos que nos apoiar umas às outras e viver! ‘De Volta Ao Sol’ é linda, solar e para celebrar a vida”, explica Preta Gil em comunicado. Vamos para o sol?

Saviors

Se tem uma banda que faz de tudo pelos seus fãs é o Green Day. Depois de meses recheados de expectativa, eles lançam Saviors, o 14º álbum de estúdio do grupo pop-punk. O projeto de 15 faixas dá início com a faixa “The American Dream Is Killing Me”, que faz uma (forte) alfinetada à forma de vida dos Estados Unidos, mostrando um país dividido entre o movimento Black Live Matters e ideais contrários. Qual será esse grande sonho americano?

Junto do álbum, o grupo também disponibilizou o videoclipe de “Bobby Sox”, uma das faixas inéditas para os fãs, se mostrando como uma balada (ainda no estilo punk) para os apaixonados de plantão. O clipe, gravado em uma câmera vintage, mostra o grupo em uma festa na qual eles honram o amor que os rodeia.

Meu Tom

Sabe aquelas vozes potentes que chegam a causar arrepios por todo corpo quando a gente escuta? Pois é exatamente esta sensação que sentimos com o novo álbum do cantor carioca Feyjão, lançado nesta última semana.

Com um carisma estonteante e um talento de preencher até mesmo as trilhas sonoras de diversos eventos de celebridades brasileiras como Tatá Werneck e Preta Gil, Feyjão sabe que está no caminho certo ao divulgar o álbum Meu Tom, que conta com as participações especiais de diversos cantores da música brasileira como Silva, Natiruts, Belo, Thiaguinho, Ferrugem e muitos outros.

Apostando em sua versatilidade musical, o cantor merece com toda certeza um espaço na sua playlist e os destaques para este novo projeto ficam por conta das faixas “Chega Mais” e “Massagem”, parceria com os sambistas Ferrugem e Thiaguinho. Este álbum promete te deixar na melhor vibe possível. Nota 10!

Mundo se acabando

Quem aí estava pedindo por um bom funk raiz? Brunetta, em parceria com a POCAH, lançaram “Mundo se acabando”, uma faixa que honra seu estilo funkeiro. Uma ótima pedida para os bloquinhos deste ano, com um ritmo acelerado e animado para curtir os passos na pista de baile, é confusão e gritaria neste Carnaval!

Luz Acesa

E se tem Elana Dara na playlist é porque o amor está no ar! Em parceria inédita com o cantor e rapper Luccas Carlos, a cantora curitibana acaba de lançar o seu mais novo single, a faixa “Luz Acesa”. Ela reflete e canta ao de Luccas sobre um amor um tanto quanto complicado mas que ainda sim faz bater o coração mais rápido. Com um ritmo descontraído e uma melodia bastante envolvente, essa música poderá ser o seu mais novo xodó, ocupando o posto de música repeat!

E os lançamentos podem ter acabado, mas você aproveita tudo na nossa playlist no Spotify!