Arena Carnaval SP terá shows de Anitta, Silva e mais; veja a programação

A Arena Carnaval SP divulgou a programação completa de eventos para janeiro. Spoiler alert: não irá faltar agito para os amantes do pré-carnaval na capital paulista. A festa começa já neste domingo (14), com o bloco ‘Belo Sorriso’. Nele, o cantor Belo e a banda Sorriso Maroto proporcionam uma apresentação repleta de sucessos do pagode para o público.

Logo em seguida (nos dias 25/1 e 04/2) é a vez de Anitta entregar performances explosivas no aguardadíssimo (e já tradicional) “Ensaios da Anitta”. Para 2024, a cantora de “Envolver” escolheu as escolas de samba cariocas como tema oficial de sua sequência de shows que vem rodando o país desde o início do mês.

Por fim, o Bloco do Silva encerra a programação do Arena Carnaval 2024 no dia 27 de janeiro, trazendo um repertório repleto de clássicos do pop, do axé e MPB. Incrível, né? Vale lembrar que todos os shows foram organizados pela agência InHaus.

Arena Carnaval SP

Endereço: Memorial da América Latina – São Paulo – SP: A v. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda

Ingressos